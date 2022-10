Yeşilyurt’ta söz gençlerde

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Söz Sizde’ Projesinin açılış programında Kolukısa Anadolu Lisesi 12.Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Çınar gençlerin sözü, fikri ve tespitlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Her hafta Yeşilyurt İlçesinde bir okulda düzenlenecek olan ‘Söz Sizde’ projesinin açılış programı için Kolukısa Anadolu Lisesine giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okul girişinde çiçeklerle karşılandı.

Okulun durumu ve eğitim seviyesi hakkında okul idarecilerinden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantı salonunda gerçekleşen ‘Söz Sizde’ söyleşi programına katılarak öğrencilere gelecek meslek ve eğitim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide öğrencilere tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşan Çınar, gençlerin sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olması, bilgili ve kültürlü bir şekilde geleceğe hazırlanmasına katkı sunan hizmetlerine ‘Söz Sizde’ projesini de eklediklerini söyledi.

‘Söz Sizde’ projesiyle her hafta ilçedeki bir okulu ziyaret ederek öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyeceklerini ifade eden Çınar, öğrencilere her şeyden önce iyi birer birey olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunurken, konuşmasında hayatta her başarının temelinde ‘bir hayal ve o hayali gerçekleştirme azmi’ olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden hedeflerinin peşinden koşmalarını, azimli ve kararlı olmalarını isteyen Çınar, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Söz Sizde’ projemizin ilk etkinliğinde bizleri güzel bir ortamda misafir eden okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğimizi inşa edecek olan genç neslin en iyi şekilde yetişmesi, geleceğe umutla ve güvenle bakması için her türlü hizmeti gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. 3,5 yıllık görev dönemimizde ilçemizin kalkınmasına ışık tutan 84 projemizi Yeşilyurt’lularla buluşturduk, bu yatırımlara sahip çıkacak ve daha fazla geliştirecek olan gençlerimizdir. Gençlerimizin bu açıdan yetişmesi ve gelişmesi ülkemiz, milletimiz ve kentimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu projemiz ile de fikir ve düşüncelerine her zaman büyük saygı duyduğumuz öğrencilerimizi dinleyeceğiz, taleplerini öğreneceğiz ve çözüm yollarını hep birlikte ele alacağız. Biz gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimizin hayatın her anıyla ilgili öngörüleri ve analizlerinden üst seviyede faydalanmaya çalışıyoruz, onların enerjisi bize güç veriyor, yeni yatırımlar için teşvik ediyor. Ülke çapında sosyal, kültürel ve sportif bakımdan gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Biz her alanda çalışan, her alanda fikir üreten, her alanda kendisini geliştiren bir gençlik için bu hizmetleri yapıyoruz. Öğrencilerimizin hem derslerinde başarılı olmasını hem de sosyal, kültürel ve sportif yönünü güçlü tutmasından yanayız. Millet Kıraathanelerimizle, Bilgi Evlerimizle, Spor Sahalarımızla, Gençlik ve Kültür Merkezlerimizle, sportif ve kültürel kurslarımızla öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çok güzel imkânlar sunuyoruz’’ şeklinde konuştu.

Çınar, konuşmasında eğitime yapılan yatırımın yarınlara yapılan yatırımlar olduğuna vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar eğitim için seferber olduk. Ülkemizin büyüdüğünü ve güçlendiği bu dönemde gençlerimizin şanslı olduğunu düşünüyorum. Gençlerin kendini geliştirmesi, manevi değerlerinden kopmadan ülkesine sahip çıkmasını da çok kıymetli buluyorum. Gençlik ve spor yatırımlarında ülkemizdeki yerel yönetimler arasında öne çıkan, projeleri takip edilen ve örnek alınan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Başarıya giden yolun anahtarı sabırlı ve azimli çalışmak, hayal kurmak ve o hayale ulaşmak için mücadele etmektir. Biz gençlerimizde o potansiyeli görüyoruz, gençlerimizden tek isteğimiz; derslerine çok iyi odaklansınlar, spor ve sosyal faaliyetlere katılsınlar, kendilerini bir alanda uzmanlaştırsınlar, lise yıllarında atılacak adımlar onların gelecek hayatlarını etkileyecektir. Gençlerimizi vizyonel ve ufku geniş bireyler haline getirmemiz gerekiyor. Bizlerde her daim onlarında yanında yer alacağız. Topluma ve insanlara hizmet etmek maneviyatı yüksek, güzel bir duygu. Başarılı olmak için alın teri dökmek, emek vermek ve çaba sarf etmek gerekiyor. Hayatın her anında mücadele eden, engeller karşısında yılmadan, yorulmadan, bıkmadan mücadele eden insanlar mutlaka kazanıyor. Gençlerimizin de bu düşünceyle hareket ederek, kendilerine sunulan güzel imkânlardan en iyi şekilde yararlanarak daha fazla çalışmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimizin düşünceleri ise bizim için çok büyük önem taşıyor. ‘Söz Sizde’ projemiz ile bir araya geleceğimiz öğrencilerimizin farklı fikir ve düşüncelerini alarak, yeni yatırımlarımıza şekil vereceğiz” diye konuştu.

Öğrencilerin kendisine sorduğu sorulara cevap veren Çınar, iletilen sorunların çözümü kavuşması için ilgili kurumlarla görüşeceklerini ifade ederken, söyleşi sonrası öğrencilere içerisinde internet paketi, telefon tutucusu ve anahtarlığın bulunduğu hediye paketlerini dağıttı.