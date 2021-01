Yeşilyurt’ta sokak hayvanları için örnek proje

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması adına, atık ve kullanılmayan malzemelerden yaptığımız 10 adet kedi ve köpek evlerini ilçemizin muhtelif alanlarına yerleştireceğiz” diye konuştu.

Toplum hayatını kolaylaştıracak çözüm metotlarının aynısını doğada yaşayan minik canlılar içinde uygulamaya özen gösteren Yeşilyurt Belediyesi, etkili olan kar yağışı sonrası beslenme ve barınma gibi sorunlar yaşayan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Sokak hayvanlarının korunması ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük bir hassasiyetle yaklaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında en fazla etkilenen doğanın minik canlılarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için örnek bir projeyi hayata geçirdi. Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinden toplanan atık malzemelerin yanı sıra belediye depolarında kullanılmayan malzemelerden 10 adet Kedi ve Köpek Kulübesi yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek yapımı tamamlanan kedi ve köpek kulübelerini inceleyip, son rütuşları yapılan bir barınağın son çivisini yerleştirdi. Sokak hayvanlarının korunması ve barınması adına örnek bir projeyi gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aynı hayatı paylaştıkları doğanın minik canlılarına sahip çıkmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün örnek bir proje uyguladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan hemşerilerimizin rahat, huzurlu ve düzenli bir ortamda hayatını sürdürmesi noktasında çalışmalar yaparken, diğer taraftan aynı hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarını ve minik canlılarımızı koruyup, sahip çıkıyoruz. Soğuk havalar insanlar için olduğu kadar sokaktaki dostlarımız içinde hayatı zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu azaltmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Havaların soğuduğu bugünlerde beslenme ve barınma sorunu yaşayan minik canlılarımızın yaşayabilecekleri sıkıntıları çözüm odaklı projelerimizle gidermeye çalışıyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde, bu anlamda örnek bir projeyi hayata geçirdiler. Belediye ekiplerimizin ilçemizin farklı bölgelerinde topladığı atık malzemelerinden ve depolarımızda kullanılmayan malzemelerinden üretilen 10 adet Kedi ve Köpek Kulübesini tamamlandı. Atıl vaziyetteki malzemelerden güzel kulübeler yapıp, sokak hayvanlarına sahip çıkmak adına güzel bir proje geliştiren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizi hassas ve duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Belediyemize ek bir masraf çıkarmadan ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Belediyemizin farklı birimlerinin depolarında bulunan ve kullanılmayan malzemelerini bu tür güzel, estetik ve fonksiyonel bir projede değerlendirip, çevremize ve doğamıza da sahip çıkmış oluyoruz. Belediyecilik sadece fiziksel yatırımlar, çevre, temizlik, kültür ve spordan ibaret değildir, hem insanlarımıza hem de aynı doğayı paylaştığımız minik canlılarımız ve sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında örnek ve başarılı hizmetlerimize her geçen bir yenisini daha ekliyoruz. Çevremize, doğamıza ve sosyal hayatımıza sahip çıkacak projelere ayrı bir önem veriyoruz. Kar yağışının etkili olduğu, hava şartlarının zorlaştığı bugünlerde minik canlılarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürmeleri için hazırladığımız kulübelerimizi belirlenen noktalara yerleştireceğiz. Bizler doğadaki bütün canlıları düşünmek ve onlara sahip çıkıp korumalıyız. Minik dostlarımızın da bu kulübeleri çok seveceklerine eminim. Daha öncede bu tür çalışmalar yapmıştık, bu sefer bu hizmetlerin boyutunu geliştirmiş oluyoruz. Görselliği, tasarımı, su ve yemek bölümleriyle estetik bir görüntüye sahip olan bu kulübelerimize gelecek sokak hayvanlarımız, güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürecekler. Temizliği günlük yapılıp, kuru yem ve su bırakılacak olan beslenme odaklarımıza, hemşerilerimizin de gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Halkımızdan ricamız; kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken doğanın minik canlılarını unutmayalım, onlara sahip çıkalım. Onların da bir can taşıdığını hatırlayarak, beslenme odaklarını boş bırakmayalım. Bu çalışmalarımız sadece kar yağdığında değil, 365 gün boyunca devam edecektir” diye konuştu.