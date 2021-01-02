banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Başakşehir’in galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Başakşehir’in galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Tek doz aşı ile antikor umudu!
Tek doz aşı ile antikor umudu!
Hangi ülkelerde eğitim okullarda devam ediyor?
Hangi ülkelerde eğitim okullarda devam ediyor?
Elektriğe yüzde 433 zam yaptılar
Elektriğe yüzde 433 zam yaptılar

Yeşilyurt’ta sokak hayvanları için Kedi ve Köpek Evler Projesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde korona virüs salgını sürecinde beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanları için Kedi ve Köpek Evleri projesi hayata geçirildi.

MALATYA 02.01.2021, 17:04
8
Yeşilyurt’ta sokak hayvanları için Kedi ve Köpek Evler Projesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde korona virüs salgını sürecinde beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanları için Kedi ve Köpek Evleri projesi hayata geçirildi.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla vatandaşların evlerinde olması nedeniyle havaların soğuduğu bugünlerde sokak hayvanlarını unutmayan Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla ‘Kedi ve Köpek Evleri’ projesini başlattı. Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından ilki ‘Kedi Evi’ olarak tasarlanıp örnek uygulama olarak hizmete sunulan beslenme ve barınma kabini tasarımıyla dikkat çekerken, ilerleyen zamanlarda bu kabinlerin boyutunun daha da büyütülüp köpeklerinde rahatlıkla kullanabileceği düzeye ulaştırılacak.

Doğanın minik canlılarını koruyan ve kollayan hizmet anlayışına sahip olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, insan başta olmak üzere doğada yaşayan her canlıya aynı düzeyde hürmet ve saygı gösterdiklerini ifade ederken, ‘Kedi ve Köpek Evleri’ projesiyle doğadaki canlıları sahiplenme ve koruma kültürünü daha farklı bir boyuta taşıyacaklarını söyledi.

Sokak hayvanlarını sahiplenmenin yerel yönetimlerin görevleri arasında yer aldığını ifade eden Çınar, “ Korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde bulundukları kış günlerinde beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadık. Korona virüs salgını sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. İş yerlerinden ve duyarlı vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte sıkıntı yaşamamaları içinde ilçemizde gerekli önlemleri aldık. Vatandaşlarımız evlerindeyken sokak hayvanlarının bizim emanetimizde olduğunu hizmetlerimizle ortaya koyuyoruz. Kış dönemleri başta olmak üzere salgın tedbirleri kapsamında alınan karantina günlerinde sokak hayvanları için park, bahçe ve yeşil alanlara mama ve su bırakan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, hizmet alanlarını genişletmek amacıyla ‘Kedi ve Köpek Evleri’ projesini uygulamaya aldı .İlki ‘Kedi Evi’ olarak tasarlanıp örnek uygulama olarak hayata geçen beslenme barınma noktalarımızı geliştirip köpeklerinde yararlanabileceği bir görüntüye ulaştıracağız. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılan beslenme noktalarına rahatlıkla ulaşan doğanın minik canlıları, temiz bir ortamda yemeklerini yiyip, sularını içebilecekler. Beslenme noktalarımızın sayısını artırıp, sokak hayvanlarının daha güzel ortamlarda beslenmelerini ve barınmalarını sağlayacağız. Bizler bütün canlılara aynı düzeyde saygı, sevgi ve hoşgörümüzü gösterip, sahiplenme ve koruma kültürümüzün daha sağlam temellere yerleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 14 29
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 15 16
17. Ankaragücü 15 15
18. Gençlerbirliği 14 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Bursaspor 17 27
9. Altınordu 16 27
10. Bandırmaspor 16 21
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 17 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 14 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12