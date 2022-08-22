‘Yeşilyurt’ta Sinema Akşamları Film Günleri’ başladı. İçerisinde, yerli ve yabancı filmlerin sinema afişleri, nostaljik kameralar, fotoğraf makinaları, sinema kasetleri ile filmlerde kullanılan bin 200’e yakın farklı alet ve teçhisatların yer aldığı Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ki ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzesi, kültür ve sanatın hizmetinde.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerle Malatya Yeşilyurt’un yaz akşamlarını hareketlendiren Yeşilyurt Belediyesi, Çocuk Şenliği ve Sokak Konserlerinin ardından ‘Yeşilyurt’ta Sinema Akşamları Film Günleri’ etkinliklerine de hız verdi.

Yeşilyurt’un köklü ve ihtişamlı tarihinin ön plana çıkarıldığı Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sunulan Malatya’nın ilk Sinema Müzesinin bahçesinde kurulan dev ekranda gösterimi yapılan Yeşilçam’ın klasiklerinden ‘Neşeli Günler’ filmine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi Türk Sinemasına damga vuran sanatçıların yer aldığı komedi türündeki ‘Neşeli Günler’ filmini izleyerek keyifli bir akşam yaşayan sinemaseverlere, patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Nostaljik anların yaşandığı sinema gösterimini vatandaşlarla birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her hafta farklı bir mahallede düzenleyecekleri ‘Yeşilyurt’ta Sinema Akşamları Film Günleri’ etkinliklerine, Malatya’nın ilk Sinema Müzesi olan ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzesinde başladıklarını söyledi.

Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sundukları ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzesinin önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Çınar, “7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını zenginleştirmek ve kaliteli zaman geçirmelerine destek vermek amacıyla düzenlediğimiz Çocuk Şenliklerimiz ve Sokak Konserlerimizin ardından ‘Yeşilyurt’ta Sinema Akşamları Film Günleri’ etkinliklerimizi de başlatarak kültürel etkinliklerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. İlçemizin köklü tarihi, geleneksel hayatı ve yemeklerinin tanıtıldığı Yeşilyurt Lezzet Caddemizdeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki müzelerimiz arasında yerini alan ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzemizin bahçesinde düzenlediğimiz ‘Neşeli Günler’ film gösterimiyle nostaljik sinema etkinliklerimize hız vermiş olduk. Açık havada sinema izleme keyfi yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza nostaljik günler yaşatmak adına patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunduk. İlk etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan sinemaseverlere iyi seyirler diliyorum” şeklinde konuştu.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yer verdikleri ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzesinin iç ve dış tasarımı ile sergilenen eserlerle birlikte dikkat çekici kültürel bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Malatya’mızın ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı olan Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nun büyük katkılarıyla kurduğumuz ve değerli sanatçımızın adını verdiğimiz ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzemizin bahçesindeki kurduğumuz dev ekranda yayımlanan ‘Neşeli Günler’ film gösterimine gösterilen yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Yerli ve yabancı filmlerin sinema afişleri, nostaljik kameralar, projeksiyon, fotoğraf makinaları, aydınlatma apartları, ışıklar, sinema kasetleri ile filmlerde kullanılan 1.200’e yakın farklı alet ve teçhizatların yer aldığı ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzemizi de bu etkinliklerle birlikte sanatseverlerle buluşturmuş oluyoruz. Geçmişte mahalle aralarında düzenlenen ve çok yoğun ilgi gören nostaljik sinema etkinliklerini bu projemizle birlikte günümüze taşıyarak, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin bir araya gelerek keyifli akşam yaşamalarını sağlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlediğimiz açık havada sinema etkinliklerimizin yeniden başlatılması yönünde gelen yoğun taleplerin ardından bizlerde hemen harekete geçerek ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ Sinema Müzemizde bu etkinlikleri başlatmış olduk. Her hafta bir mahallemizde düzenleyeceğimiz açık hava sinema gösterimleriyle tüm vatandaşlarımızın bu güzel anları yaşamalarını sağlayacağız” diye konuştu.