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Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle başlatılan Sıfır Atık Bilgilendirme Programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ’Sağlıklı bir gelecek ve yeni nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için dünyamızın kaynaklarını ölçülü kullanmalı, çevreyi ve doğayı korumalıyız” dedi.

MALATYA 14.02.2022, 10:48
Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle başlatılan Sıfır Atık Bilgilendirme Programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ’Sağlıklı bir gelecek ve yeni nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için dünyamızın kaynaklarını ölçülü kullanmalı, çevreyi ve doğayı korumalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında gelen, bölgenin en büyük çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ile çevre yatırımlarının boyutunu genişleten Yeşilyurt Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ bilincinin daha geniş bir tabana yayılması ve dönüşümü sağlanabilecek atıkların çöpe gitmesinin önüne geçilebilmesi amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa ‘Sıfır Atık’ Bilgilendirme Toplantılarına başladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın da takip ettiği ilk toplantıda Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Abuzer Karataş tarafından Malatya’da faaliyetlerini yürüten Kadın Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine atık, atık oluşumu ve atık türleri ile atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye geri kazanımının sağlanmasına dair ayrıntılı bilgiler verildi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ’Tabiatı korumak küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ahlaki ve insani görevidir” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Çınar, ‘Kadın ve Aile’ yılı olarak ilan ettikleri 2022 yılındaki ilk ‘Sıfır Atık’ Bilgilendirme programının kadınlara yönelik olmasının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

‘Sıfır Atık’ yatırımları ve uygulanan projelerin ekonomiye ve çevreye ciddi katkılar sağladıklarını dile getiren Başkan Çınar, ’’Belediye olarak 2022 yılını kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak kadın ve aile yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda ilçemizde yıl boyunca çeşitli aktiviteler, geziler, organizasyonlar, eğitim ve kurs programlarına ev sahipliği yapacağız, bu tür hizmetlere örneklik teşkil edecek hizmetleri ön plana alacağız. Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile Kent Konseyimizin ortak çalışması neticesinde yıl boyunca toplumun tüm kesimlerine yönelik düzenlenecek olan sıfır atık farkındalık programlarımızı kadınlarımıza yönelik eğitim çalışmasıyla başlatmış oluyoruz. Sıfır Atık Müdürümüz ve çevre mühendislerimiz tarafından sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimize, kurum müdürlerimize, eğitimcilerimize, mahalle muhtarlarımıza ve öğrencilerimize yönelik sıfır atık farkındalık eğitimleri vereceğiz. Eğer sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak tabiatımıza ve çevremize sahip çıkmalıyız. En temiz ve en sağlıklı doğada yaşamak bütün insanların ortak hakkıdır. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biri çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak, toplumda farkındalığın oluşturulması ve tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, hem birey hem de toplum olarak çevre kirliliği ile mücadeleyi en üst düzeyde tutarak gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak en önemli görevimizdir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan ambalaj atıklarının toplanması, yerinde ayrıştırılması ve bertaraf edilmesine yönelik fiziki yatırımlar yaparken diğer taraftan eğitim programlarımızla toplumun tüm kesimlerini bilinçlendiriyoruz. Sıfır Atık eğitim çalışmalarımızla toplumsal farkındalığı daha üst

seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini daha fazla desteklemek, gelecek nesillere daha yeşil ve daha temiz bir çevre emanet etmek, Yeşilyurt’un doğal kaynakları ve tabiat güzelliğini muhafaza etmektir. Hiç şüphe yok ki, doğa istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak için doğaya sahip çıkmak ve korumak gerektir. Sıfır Atık Müdürlüğümüzün gözetiminde çevre gönüllülerinin destekleri ve katkılarıyla bu hizmetlerimizi daha fazla kesime ulaştırmayı amaçlıyoruz. Sosyal, kültürel, çevresel ve sportif hizmetlerimizi birlikte düzenlediğimiz, ‘Yeşilyurt’un tüm renkleri’ sloganıyla güzel hizmetlere ev sahipliği yapan Yeşilyurt Kent Konseyimizde bu tür bilgilendirme programlarına aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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