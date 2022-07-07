Yeşilyurt’ta şiddete tepki

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisinin Temmuz Ayı 2.Birleşim Toplantısının açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediye Meclisi olarak şiddetin her türlüsünü kınıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz Ayı 2.Oturum Toplantısını gerçekleştirirken, öncelikle açılış ve yoklama yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Türkiye’yi sarsan doktor ve avukat cinayetlerine yönelik konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Konya Şehir Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr.Ekrem Karakaya ile İstanbul’da Avukatlık yapan Servet Bakırtaş’ın vefatından büyük bir üzüntü duyuyoruz. Dr.Ekrem Karakaya ile Avukat Servet Bakırtaş’a Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız, bu tür saldırıları nefretle kınıyoruz. Bu saldırıların hiçbir izahı yok, çok üzgünüz. Rabbim ailelerine ve sevdiklerine sabr-ı cemil nasip eylesin. Cenab-ı Allah hepimizi şerden uzak eylesin, hâyırla iştigal etmeyi nasip eylesin. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi araç filosuna dâhil edilmesine karar verilen arasöz aracı kiralama talebi onaylanırken, Bostanbaşı Mahallesi 13. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı, Bostanbaşı Mahallesi 14. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı, Gedik Mahallesi 11. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı, Karagöz Mahallesi 6. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı ile Yeşiltepe 22. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı talebine dair hazırlanan İmar Komisyonu Raporları okunduktan sonra kabul edildi.

Gündemdeki iki imar maddenin ertelenmesine karar verdikten sonra Temmuz Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısını 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.