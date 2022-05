Yeşilyurt’ta Şehit Semih Özbey Parkı’nın açılışında duygusal anlar

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Mahallesinde inşa edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ederken 10 Şubat 2021 tarihinde şehit edilen Malatya’lı Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey’in adının verildiği parkın açılışında duygusal anlar yaşandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Şehit Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey ve aile yakınlarının yanı sıra Vali Hulusi Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu, AK Parti, MHP ve BBP İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanları, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatanın varlığı ve bağımsızlığı uğrunda hayatını kaybeden bütün şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet, özlem ve saygıyla yâd ettiklerini söyledi.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey Parkını hizmete sunmaktan onur duyduklarını vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak her açıdan özel, her açıdan değerli, her açıdan anlamlı bir yatırımı hemşehrilerimizle buluşturmaktan bahtiyarlık duymaktayız. 2014 yılında 68 parkı olan Yeşilyurt İlçemizde bugün ki bu özel park alanımızı da hizmet sunarak toplamda 225 park sayısına ulaştık. Malatya’lı şehidimiz Semih Özbey kardeşimizin adını verdiğimiz parkımız, Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hâyırlı uğurlu olsun!. Yeşilyurt’umuz hem ismiyle hem de modern tasarımıyla, oyun alanlarıyla, yeşil alanlarıyla ve çevre düzenlemesiyle konforlu ve modern bir yaşam alanına daha kavuşmuş oldu.7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hitap eden, nezih ve modern çizgilerin hâkim olduğu güzel bir park alanına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. İsmiyle müsemma Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarının ferah, güzel ve konforlu yaşam alanlarıyla donatmaya devam edeceğiz. Bugün Yeşilyurt için tarihi bir gündür. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsız ve özgür bir ülke kurmak için Samsun’da başlattığı eşsiz mücadelenin 103’ncü yıldönümünü kutladığımız bu özel zaman diliminde, Yeşilyurt Belediyesi olarak özel bir açılışı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Tarihi büyük başarılarla dolu şanlı ordumuzun terör örgütlerine karşı yürüttüğü etkin ve kararlı mücadele sırasında canını hiçe sayarak kutsal vatan topraklarının özgürlüğü ve bağımsızlığı uğrunda şehit düşen kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına bizlerde Yeşilyurt İlçemizde çok özel yatırımlarda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Kuzey Irak’ın Gara Bölgesinde yürütülen operasyonda terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen hemşehrimiz, kardeşimiz Semih Özbey’in adını Çilesiz Mahallemizdeki park alanımıza vererek, vatan uğrunda şehit düşen tüm yiğitlerimiz gibi Semih Özbey’inde adını bugünden gelecek nesillere taşımış oluyoruz. Semih Özbey’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun, açılış törenimize katılarak bizleri onurlandıran şehidimizin annesine ve aile mensuplarına sabırlar diliyorum. Bizler şehit ve gazilerimizin aile mensuplarının her zaman yanında olduk, onlarla sık sık bir araya gelip yaşadıkları acıya ortak olmaya çalışıyoruz. Vatanın dirliği, birliği ve bütünlüğü için, albayrağımızın ilelebet göklerde nazlı nazlı dalgalanması için şu anda ülke içinde ve ülke dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar yürüten tüm güvenlik güçlerimiz için dua ediyoruz, Rabbim hepsinin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Şehit Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey ise Başkan Çınar’a teşekkürlerini sunarken şunları söyledi: “Semih’imin adını bu güzel park alanında yaşattıkları için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğin sağlık. Tüm şehitlerimiz gibi oğlum Semih’te asla unutulmayacaktır. Bütün şehitlerimize Rabbim’den rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın.”

Yeşilyurt’un güzel bir park alanına kavuşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “ Öncelikle Semih Özbey kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bu güzel park alanının da hâyırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakının Belediye Başkanları olarak ‘Halka hizmet Hakka hizmet ‘ anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolda her gün yeni bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Battalgazi İlçemizde yeni bir spor tesisimizin açılışını yaptıktan sonra şimdide Yeşilyurt’umuzda güzel bir parkın açılışını hep birlikte yapacağız, hâyırlı olsun “ diye konuştu.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey’in adının verildiği parkı çok beğendiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ise “ Böylesine güzel ve nezih bir park alanına yiğit bir evladımızın adının verilmesi çok daha güzel olmuştur. Şehit düşen Semih evladımız uzun süre sıkıntılı bir süreç yaşadı, bu sıkıntıyı hep beraber yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İçişleri Bakanımız ve diğer tüm Bakanlarımız çok büyük gayretler gösterdi. Şehidimizin annesi ve kardeşleri de buna şahittir, defalarca görüştük ama takdiri ilahi diyoruz. Cenab-ı Allah ‘Her Nefis Ölümü Tadacaktır’ diye emrediyor, kimse bu dünyada ebedi kalmıyor, herkesin bir vakti ve zamanı var. Böylesine şeref dolu bir şehadet gerçekten çok farklıdır. O alçak PKK terör örgütü ve yandaşlarının işbirliğiyle, dışarıdaki uzantılarıyla birlikte ülkemizde 40 yıldır çocuklarımızın şehit olmasına, bu ülkedeki tüm evlatlarımızın tehdit altında bulundurmak için sergiledikleri gayretlerine hepimiz şahit olduk. Cenab-ı Allah inşallah hem bu dünyada hem de ahirette hesabını soracaktır, biz buna iman etmişiz ve buna da eminiz ama bizde millet olarak birlik ve beraberliğimizi tesis edeceğiz, tıpkı Semih evladımızın yaptığı gibi hep beraber yüreğimizi ve canımızı ortaya koyarak bu vatanı o namussuzlara, o şerefsizlere, o alçaklara asla çiğnetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya’nın çok kıymetli insanların yaşadığı güzel bir kent olduğunu söyleyen Vali Hulusi Şahin da, “Geçmişten günümüze kadar vatanına, memleketine ve milletine gönülden sahip çıkan insanların yaşadığı bir kente gelmenin büyük huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum, Rabbim bizlere de onlara layık hizmetler yapmayı nasip etsin. Şehitlerimiz bu dünya için görevlerini yaparak, şerefli ve onurlu bir şekilde ahirete göç ettiler. Biz inanıyoruz ki ikramların en güzeliyle ağırlanıyorlar. Peygamberimize de komşu olacaklar, bu kimseye de nasip olmaz. Biz geride kalanlar olarak onlara layık işler yapmayı başarmalıyız. Bizler onların bütün geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmalıyız. Bize düşen tek görev; çalışmak, çalışmak ve çalışmaktır. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza bu güzel ve şık bir parkı hizmete sunduğu için de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 15 yıl önce Besni Kaymakamı iken Malatya’ya gelmiştim, böyle yerler yoktu, tanıyamadım buraları çok değişmiş. Yeşilyurt çok modern bir kent hüviyetine bürünmüş, emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu güzel parka da şehidimiz Semih Özbey’in adını vererek çok güzel bir yaklaşım sergileyen Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın okuduğu duanın ardından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey Parkının açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.