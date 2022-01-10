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Yeşilyurt’ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliğiyle, ‘107’nci Yılında Yeşilyurt’tan Bürücek Yaylasına 5.Sarıkamış Şehitlerimizi Anma Bisiklet Turu’ düzenlendi.

MALATYA 10.01.2022, 14:23
Yeşilyurt’ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliğiyle, ‘107’nci Yılında Yeşilyurt’tan Bürücek Yaylasına 5.Sarıkamış Şehitlerimizi Anma Bisiklet Turu’ düzenlendi.

1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtının 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu için Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası önünde buluşan bisikletçiler, pedallarını bu kez Sarıkamış Şehitleri için çevirdiler. Kent merkezinden başlayarak Yukarı Kozluk vadisini geçip bölgede devam eden kar yağışı altında Bürücek Yaylasına kadar pedal çeviren bisikletçiler, ‘Sarıkamış Şehitleri’ anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşını okuyup, Türk Bayrağı açtılar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, başkan yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Mahalle Muhtarları, Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik ve Kadın Meclisi Üyeleri ile Bisiklet ve Fotoğrafçılık Çalışma Grubu üyeleri ile çok sayıda vatandaşta bu anlamlı buluşmada yer alıp, Sarıkamış Şehitlerini yâd ettiler.

Duygusal bir atmosferin yaşandığı etkinlik sırasında 107 yıl önce büyük bir kısmı donarak şehit düşen kahramanlar için dua edildi.

Sarıkamış Şehitleri anma etkinliklerinin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulüp Başkanı Mustafa Ekici, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise 107 yıl önce Sarıkamış’ta şehit düşen vatan evlatlarını unutmamak ve ecdadın aziz hatırasına sahip çıkmak adına düzenlenen organizasyonun her yönüyle anlamlı olduğunu ifade etti.

Sarıkamış Harekâtının kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Çınar, “ Sarıkamış’ta, Allah-u Ekber Dağları’nda dünyada eşi benzeri olmayan bir fedakarlık ve azimle, o zor hayat şartlarında tarihimizde silinmeyecek büyük bir destanın altına imza atan kahraman ecdadımızla bizler gurur duyuyoruz. Vatanını, milletini ve geleceğini korumak için büyük bir kahramanlık destanı yazan tüm şehitlerimizi minnet, saygı ve özlemle yâd ediyoruz .O eşsiz ruhu yaşatmak, unutturmamak ve gelecek nesillere taşımak adına artık geleneksel hale getirdiğimiz kentimizin en yüksek noktalarından olan Bürücek Yaylasına kadar gerçekleşen bisiklet turumuzun bu yıl beşincisini düzenledik. Sarıkamış şehirlerini hafızalarda diri tutmak, vatan için ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve aktarmak adına bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bisikletçilerimiz bir yandan spor yaparken diğer taraftan milli ve manevi değerlerimizin güçlenmesi için mücadele ettiler, hepsini tek tek kutluyorum. Tarihi günlerimizde milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen mesai arkadaşlarımıza, Kent Konseyimizin çalışma gruplarına ve tüm paydaşlarımıza gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sarıkamış’ın ağır kış şartlarında vatan ve bayrak uğrunda büyük bir

kahramanlık destanı yazan ve gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen ecdadımızın yaşadıkları zorlukları şu anda bizim yaşamamızın imkanı yok ancak o atmosferi azda olsa yaşamak için bugün buradayız” diye konuştu.

İç ve dış tehditlere rağmen şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarını sonuna kadar savunup ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını dile getiren Başkan Çınar, “ Sarıkamış’ta askerlik yapan birisi olarak oranın ikliminin ne kadar soğuk ve dondurucu olduğunu bizzat yaşadım ve gördüm. -40 dereceye kadar varan bir soğuğun hâkim olduğu o zor coğrafyada yüreklerindeki vatan aşkıyla geri dönmemek için kutsal bir yolculuğa çıkan kahraman ecdadımızın o eşsiz ruhu bugün bizim için en büyük yol göstericimiz olmalıdır. 107 yıl önce Sarıkamış’ta dünyada eşine rastlanmayacak büyük bir fedakarlık ve azimle, o zor hayat şartlarında büyük bir destanın altına imza atan kahraman şehitlerimiz, yüreğimizin en müstesna yerindedir. Kahraman ecdadımız, yiğit Mehmetçilerimiz, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiştir. Büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmediler ve bizlere bu cennet vatanı bıraktılar. Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakârlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmak durumundayız. Millet olarak her türlü şart ve durumda ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak ve bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için bu mücadeleden geri durmayacağız. Vatanımıza sahip çıkmak, ülkemizi kalkındırmak ve büyütmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında bir arada hep beraber hiçbir ayrılık olmaksızın inanç ve iman dünyamızdan, medeniyetimizden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla birlikte bir, beraber ve kardeş olarak bu güzel vatanımıza sahip çıkıp, hep birlikte el ele verip geleceğe yürüyeceğiz. Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için -50 derece de Allahuekber Dağları’nda donarak hakka yürüyen, canlarını feda edip kardan kefen giyen, aziz Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad mekânları cennet olsun” diye konuştu.

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