Yeşilyurt’ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, 90 bin kahraman vatan evladının şehit düştüğü, şanlı Türk tarihinde ‘Beyaz Hüzün’ olarak bilinen Sarıkamış Harekatı’nın 108’nci yıldönümü nedeniyle Yeşilyurt’un yüksek kesimlerinden Bürücek Yaylasında özel bir anma programı düzenledi.

Sarıkamış Şehitlerini yad etmek adına Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen anma programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Jandarma ve Polis Yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra bütün şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Duygusal anların hakim olduğu etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sarıkamış Herakatının büyük bir kahramanlık destanı olduğunu ifade ederek, vatanın bağımsızlığı uğruna şehadet şerbeti için şehit ve gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Vatan sevdasına gösterilecek en güzel örneğin Sarıkamış Şehitleri olduğuna dikkat çeken Çınar, “ Bundan tam 108 yıl önce Sarıkamış’ta tarihimize altın harflerle yazılan büyük bir kahramanlık destanı yaşanıyor. Ağır kış şartlarında eksi 40 derece de kar ve tipi de, her şeyi göze alarak cepheye koşan 90 bin vatan evladı vatanımız, bayrağımız, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız uğruna şehit düşüyor. Allah-u Ekber Dağları’nda dünyada eşi benzeri görülmeyecek bir fedakarlık ve azimle inancını yoğurarak kahramanlığın zirvesini yaşamış dedelerimiz, o zor hayat şartlarında tarihimizde silinmeyecek büyük bir destanın altına imza atmışlardır.O dönemin zor şartlarında ülkemizin özgürlüğü için, bağımsızlığı için, kutsal değerlerimizin korunması için canlarını seve seve feda eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çınar, “Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarında millet olarak ilelebet özgür, hür ve kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Tarihi nice şanlı zaferlerle dolu olan aziz milletimiz için söz konusu vatansa gerisi her zaman teferruat olmuştur. Bu vazgeçilmez bir gerçektir, geçmişte olduğu gibi bugünde vatanımız üzerinde oyunlar ve planlar yapanlar bilsinler ki; bu millet aynı tavrı, duruşu ve vatan sevgisini ortaya koymaktan asla geri kalmayacaktır. Milletimizin geçmişine baktığımızda, bağımsızlık ülküsünü her daim yaşatan asil bir ruh görmekteyiz. Milletimiz, yüzyıllar boyunca bu ruh ile adım atmış, bu ruh ile kahramanca çarpışmış ve yine bu ruh ile vatan söz konusu olduğunda canını feda etmiştir. Geçmişte vatanımızda gözü olanlara nasıl ki atalarımızdan gerekli cevabı almışsa bugünde aynı karşılığı göreceklerini bilmelerini istiyoruz. Sarıkamış şehirlerini hafızalarda diri tutmak, vatan için ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve bugünden geleceğe bu kahramanlık destanı taşımak hepimizin asli görevidir. Bizler bugün rahat ve güvenli ortamlarda hayatımızı sürdürüyorsak, özgür ve hür yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu güzel ülke kolay kazanılmadı çok büyük emekler verildi, bedeller ödendi, çok büyük fedakarlıkların neticesinde bu ülke bizlere emanet edildi. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ruhu ve anlayışı çok iyi kavraması, bilmesi gerekiyor. Sarıkamış başta olmak üzere İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşları, Çanakkale Savaşlarında aziz milletimizin dünyaya yansıttığı o güçlü ruhu, vatan ve bayrak sevgisini çok güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşınmasına bizlerde bir nebze de olsa katkı sunuyorsak bundan onur duyarız. Bizler her zaman bir olacağız, beraber olacağız, vatanımıza, bayrağımıza her türlü şart ve durumda sahip çıkacağız, iç ve dış hainlerin oyunlarına asla gelmeyeceğiz ve engel olacağız. Ülkemize ve topraklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu bilince ve ruha sahip çıkan nesiller yetiştirmek hepimizin ortak vazifesidir.Vatanımız için, milletimiz için, geleceğimiz için elimizden geleni yapar çok çalışırsak, çok emek verirsek ecdadımızın fedakarlıklarına bizlerde bu şekilde günümüz şartlarında katkı sunmuş oluruz. Bu vesile ile Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için eksi 40 derece de donarak hakka yürüyen, canlarını feda edip kardan kefen giyen Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatanın ebedi Türk yurdu olarak kalmasını borçlu olduğumuz aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize huzurlu bir yaşam diliyorum. Buraya kadar gelerek, şühedaya vefa gösteren herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.