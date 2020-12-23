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Yeşilyurt’ta, Sarıkamış şehitleri anıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtının 106. Yılı nedeniyle Bürücek Yaylasında özel bir anma programı düzenlendi.

MALATYA 23.12.2020, 12:38
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Yeşilyurt’ta, Sarıkamış şehitleri anıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtının 106. Yılı nedeniyle Bürücek Yaylasında özel bir anma programı düzenlendi.

Duygusal bir atmosferin yaşandığı anma programında; 106 yıl önce büyük bir kısmı donarak şehit düşen kahraman vatan evlatları için Türk Bayrağı açılarak, Kur’an-ı Kerim okundu. Sarıkamış’ta şehit düşen vatan evlatlarını asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “22 Aralık 1914 yılında yani bundan 106 yıl önce Sarıkamış Allah-u Ekber Dağları’nda dünyada eşine rastlanmayacak büyük bir fedakarlık ve azimle, o zor hayat şartlarında büyük bir destanın altına imza atan kahraman şehitlerimiz, isimlerini şanlı tarihimize altın harflerle yazdırmışlardır. Sarıkamış’a, Kafkas cephesinden gelen Rus saldırılarını durdurmak amacıyla vatan sevdası için, şanlı bayrağımız için, memleket sevdası için geri dönmemek üzere giden yiğit dedelerimize o karlı dağlar mezar, karlar ise kefen olmuştur. Ağır kış şartlarında, -40 derece de kar ve tipi de büyük kahramanlık gösteren Sarıkamış şehitleri yüreğimizin en müstesna yerindedir. Her bir karesi şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz vatan topraklarını muhafaza etmek adına canından vazgeçen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bizler asla unutmadık ve unutmayacağız. Onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak, unutmamak ve unutturmamak, hafızalarda diri tutmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Vatanını korumak, memleketine sahip çıkmak, şanlı Türk Bayrağının ilelebet bu topraklarda dalgalanması için ağır kış şartlarına aldırış etmeden, tüm zorluklar altında büyük bir mücadele verip soğuktan donarak canlarını seve seve feda eden kahraman ecdadımızın bize emanet ettiği bu kutsal vatan topraklarını ilelebet savunacağız. Askerlik vazifemi 2004 yılında Sarıkamış’ta yaptım, o bölgenin şartlarını ve soğuğunu çok yakından biliyorum. Burayla tarif edilemeyecek bir boyutta kış şartları ve soğuğu vardır, burada en fazla -10 derece oluyorsa Sarıkamış’ta -40’a yaklaşan soğuk bir hava ve tipi vardır. Sayın Kaymakamımızda keza Kars’ta görev yaptı, kendisi de yakından yaşadı. Sarıkamış şehitlerimizi unutmadığımız, unutturmayacağımızı bir kez daha ortaya koymak, vatanın nasıl kurtarıldığını bir nebzede olsa yaşayabilmek adına, Sarkımaş’ın soğuğuyla aynı düzeyde olmasa da 106 yıl önceki o ortamı az da olsa hissetmek ve yaşamak adına Bürücek Yaylasında özel bir anma programı tertip ettik. Şanlı Türk Bayrağımızın gölgesinde bütün şehitlerimiz için dualarımızı yaptık, aziz hatıraları önünde saygıyla eğildik. O eşsiz ruhu yaşatmak adına bir nebze de olsa katkı sunuyorsak bundan onur duyarız. Vatanımız için, memleketimiz için, bayrağımız için, ezanımız için bizimde canımız feda olsun. Bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve özlemle yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bu millete aynı sıkıntıları tekrar yaşatmasın inşallah" dedi.

Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle yâd ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise “ 106 yıl önce Kars’ın Sarıkamış İlçesinde Rus saldırılarını durdurmak ve memleketimizi savunmak amacıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha yâd ediyoruz. Vatan sevgisinin ne olduğunu Sarıkamış’ta anlıyoruz. Vatanımızı, namusumuzu, toprağımızı ve insanlarımızı korumak için yeri geldiği zaman canlarımızı gözümüzü bile kırpmadan verebileceğimizi Sarıkamış’ta tüm dünyaya gösterdik. Bu ruh ve anlayışın halen devam ettiğinden asla şüphe duymuyoruz. Aziz milletimizin her bir ferdi, zamanı geldiğinde hiçbir şeyi düşünmeden aynı fedakarlıkta bulunacak o eşsiz ruha sahiptir. Bizlerde 106 yıl önceki o ruhu yeniden yaşamak, şehitlerimizi yâd etmek amacıyla bir araya geldik. Böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyemize, Yeşilyurt Kent Konseyimize ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kar yağışının etkili olduğu Bürücek Yaylasında düzenlenen anma programına; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Mahalle Muhtarları ve Yeşilyurt Kent Konseyi gönüllüleri katıldı.
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