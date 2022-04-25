Yeşilyurt’ta Ramazan ayı geceleri dolu dolu geçiyor

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nde Ramazan ayı geceleri dolu dolu geçiyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen Sanatçı Umut Mürare, Ramazan Ayı Etkinliklerinde sahne aldı. 8 Nisan’da başlayıp 1 Mayıs’a kadar devam edecek olan Yeşilyurt Ramazan Ayı Etkinlikleri için her akşam saat 20:30’da Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarında bir araya gelip etkinlikleri takip eden 7’den 70’e tüm vatandaşlar, sanatçı Umut Mürare’nin sergilediği ezgilerle unutulmaz bi rakşam yaşadı.

Geçmişten günümüze en çok sevilen ezgilerini seslendiren ı sanatçı Mürare’ye, gecenin sonunda Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay tarafından kayısı paketi takdim edildi.

Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “ Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu mübarek Ramazan Ayını Yeşilyurt İlçemizde hemşehrilerimizle birlikte doyasıya yaşıyoruz. 8 Nisan’da başlayan Ramazan Ayı etkinliklerimizde her gün farklı bir organizasyon ve aktiviteyle hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz ve Ramazan akşamlarını dolu dolu yaşıyoruz. Malatya’da misafir ettiğimiz sanatçımız Umut Mürare ile diğer sanatçılarımıza Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Buruk ve hüzünlü bir akşam yaşıyoruz. Suriye’de terör örgütlerine karşı verilen amansız mücadelede şehit düşen Malatyalı kardeşimiz Aytaç Altunörs’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bizler ‘bir şehit oluruz, bin doğarız’ anlayışından aldığımız ilhamla birlikte vatanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Okçular tepesi boş kalmadığı müddetçe bu vatan ve bu millet şehitlerimize minnet ve sadakat borçludur. Vatan ve bayrak uğrunda şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Milli ve kahramanlık şarkılarına daha fazla yer verip, milli duyguların canlı ve diri olmasını sağlayan Umut Mürare’ye ayrıca teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı önündeki alanı tamamen doldurup, söylenen eserlere eşlik eden Malatyalılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan Sanatçı Umut Mürare ise ’’Güzel bir Ramazan akşamında bizleri sizlerle buluşturan Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdu senalar ediyoruz. Ramazan ayının tüm güzelliklerinin yaşandığı Yeşilyurt İlçemizde düzenlenen bu programa bizleri davet ederek, sevenlerimizle buluşmamızı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyoruz. Uzaktan yakından demeden bugün ki etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan, birbirinden değerli Malatya’lı büyüklerimize ve kardeşlerimize saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.