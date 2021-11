Yeşilyurt’ta öğretmenler için özel bir program düzenledi

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öğretmenlerimizin gayreti ve fedakârlığı asla unutulmaz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Yeşilyurt’ta görev yapan öğretmenler için Gedik Tepesindeki Oba Çadırında özel bir program düzenledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfü Hangün, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Onursal Başkanı Semra Çınar ile Yeşilyurt’ta görev yapan öğretmenler katıldı.

Eğitime verdiği destek ve önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, "24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle her zaman olduğu gibi yine öğretmenlerimizi unutmayarak, güzel bir mekanda anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da, öğretmenlere ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup şunları söyledi:

“ Öncelikle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Böylesine güzel ve anlamlı bir programa ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a öğretmenlere ve eğitime verdiği değerden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalar neticesinde başarılı hizmetlerin altına hep birlikte imza atıyoruz. Pandemi ve doğal afetlerden dolayı çok zor bir süreçten geçerken, görevi başında hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize ve şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, minnet ve saygı ile yâd ediyorum, hasta olan öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Bizler, herkesin birbirinden kaçtığı, ailelerin bile birbirini görmediği bir süreçte sınıflarda öğrencilerimizi ve velilerimizi asla yalnız bırakmadık. Hayatlarımızla imtihan edildiğimiz bu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu her aşamada gösterdik, bu saygıdeğer davranışlarından dolayı bütün öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum, iyi ki varsınız. Bu süreçte sizlerle birlikte harika işler çıkardık, inşallah haziran ayına kadar bu süreci kurallar çerçevesinde sürdüreceğiz."

Programa katılan öğretmenlerle tek tek selamlaşarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise hayatını eğitime ve bilgiye adayan öğretmenlerin ortaya koydukları gayret, fedakârlık ve özveriyi her zaman takdirle karşıladıklarını söyledi. Öğretmenlerin aydınlık geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Çınar, "Her yıl olduğu gibi yine 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi özel bir günde ilçemizin farklı bölgelerinde kutsal ve değerli bir görevi ifa eden öğretmenlerimizle bir araya gelmekten, hemhal olmaktan ve muhabbet etmekten büyük bir kıvanç duymaktayız. Ömür boyu devam eden eğitim sürecinde bilgilerini ve tecrübelerini sevgi ve samimiyetle birleştirerek çocuklarımızla paylaşan öğretmenlerimiz çok kutsal ve değerli bir görevi ifa ediyorlar. Yaşamın içinde mimarlar fiziki unsurları inşa ederken, yetiştirdikleri genç nesillerle öğretmenlerimiz de manevi anlamda geleceği inşa etmektedirler. Pandemi süreci ve doğal afetler gibi toplum ve insan yaşantısına olumsuz etkiler bırakan bu yaşadığımız süreçte tüm zorluklara rağmen görevinin başından ayrılmayan, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi ve güzel bir hayata sahip olabilmeleri için tüm özverisiyle çalışan öğretmenlerimizin bu fedakarlığını milletimiz asla unutmayacak ve her daim hatırlayacaktır. Hayatımız boyunca asla unutmayacağımız insanların başında öğretmenlerimiz gelmektedir. Hayat hiç şüphesiz anne ve baba ile başlıyor ancak öğretmenlerimizle devam ediyor. Şahsım olarak öğretmenlerimle asla irtibatı kesmedim ve sürekli görüşüp tavsiyelerini almayı ihmal etmiyorum. Öğretmenlerimizin rehberliğinde ve belirlediği istikamette ilerlemek; başarılı ve mutlu bir aile ve meslek yaşantısının anahtarıdır" şeklinde konuştu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışarak eğitim hizmetlerinde ki başarılarını sürekli geliştirdiklerine dikkat çeken Çınar, “ Bugün ki programa da desteklerini esirgemeyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle güzel bir diyaloga, iletişime ve koordineli çalışmaya sahibiz. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Okul Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimizle sürekli irtibat halinde olup, okullarımızın gerek fiziksel gerekse de öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim dönemini sürdürmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Ortaklaşa yaptığımız projelerimiz, fiziksel yatırımlarımız ve okullardaki bilgilendirici ve eğitici programlarımızla Yeşilyurt’umuzu eğitim hizmetlerinde de güzel bir seviyeye çıkardık. Bu birliktelik ve dayanışma ruhuyla birlikte aşamayacağımız hiçbir engel, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Eğitim camiamızın bütün fertlerini seviyoruz ve saygı duyuyoruz. İlçemizde yapacağımız daha çok hizmet, gidecek daha çok yolumuz var. İnşallah bu güzel birliktelik tablosunu yeni çalışmalar ve faaliyetlerle daha güçlü zemine yerleştireceğiz. Davetimize icabet eden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, çok kıymetli öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yemek ikramı ve müzik dinletisinden sonra programa katılan öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.