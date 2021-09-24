Yeşilyurt’ta "Öğrenmeye hoş geldin" etkinliği

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Öğrenmeye Hoş geldin’ projesi kapsamında Dilek Mahallesi’nde okula yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ancak pandemi tedbirleri nedeniyle geçen yılki eğitim hizmetleri planlamasında yer almayan ‘Öğrenmeye Hoş geldin’ projesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında tekrardan minik öğrencilerle buluşturuldu. Dilek Mahallesi’nde aynı binada hizmet veren ilkokul ve ortaokul hizmet binasının spor salonunda kurulan sıralar ve oluşturulan hatıra fotoğraf çekim noktasıyla okul hayatına yeni başlayan minik öğrenciler için özel bir etkinlik düzenlendi. Spor salonuna yerleştirilen sıralardaki yerlerini alıp kendilerine hediye edilen boyama kağıtlarına resimler yapan çocukları özel anlarında yalnız bırakmayan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yanlarında getirdikleri hijyen ve boyama setlerini çocuklara hediye edip, güzel bir eğitim dönemi temenni ettiler. Çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek verecek etkinliklere pandemi tedbirleri altında devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ projesiyle okula hayatına yeni başlayan minik öğrencileri özel bir etkinlikte ağırladıklarını söyledi.

Yeşilyurt’u eğitim, sosyal ve kültürel projelerde isminden söz ettiren bir ilçe hüviyetine ulaştırdıklarını vurgulayan Çınar, "Öğrenmeye Hoş geldin projemiz kapsamında Dilek Mahallemizde ki Anaokulu ve İlkokulumuzda özel bir program tertip ederek okula yeni başlayan minik öğrencilerimizle bir araya geldik. Spor salonumuzda kurulan sıralarda yerlerini alan çocuklarımız, kendilerine verilen boyama kağıtlarına güzel resimler çizerek hem yeteneklerini ön plana çıkartıyorlar hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyorlar. İlçe Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte çocuklarımızı bu özel anlarında yalnız bırakmadık. Çocuklarımıza hem iyi bir eğitim-öğretim dönemi dileklerimizi iletirken diğer taraftan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedik, hijyen ve boyama setlerini onlara hediye ettik. Okumaya, yazmaya ve boyamaya hevesli çocuklarımızın isteği, neşesi ve mutluluğu bizi ziyadesiyle mutlu etti” diye konuştu.

Yeşilyurt’taki okulların sağlıklı ve güzel şartlarda eğitim sunması, öğrencilerinde huzurlu ortamlarda derslerine çalışmaları için her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek ilçemizdeki okulların sağlıklı ve güzel şartlarda eğitim vermesi noktasında gerekse de bu tür özel projelerle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında yer alıyoruz. İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Okul Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimizle uyumlu ve koordinasyonlu bir şekilde çalışarak yüz yüze eğitime başlayan tüm öğrencilerimizin rahat ve huzurlu ortamlarda eğitim hizmetlerine kavuşmaları noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle gayretli ve istekli olan öğrencilerimizin heyecanlarının kırılmaması ve sağlıklı bir şekilde okul hayatlarına devam etmeleri içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Öğrencilerimizin yaşadığımız bu zorlu sürece alışmaları ve daha bilinçli olmaları içinde belediye olarak okullarımızdaki çalışmalara destek sağlıyoruz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çınar, okullarda düzenleyecekleri bilgilendirme programlarıyla çocukların sosyal, sportif, eğitim ve kültürel yönlerinin zenginleşmesine destek vereceklerini de sözlerine ekledi. Projeden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminin bütün öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederken, “ Yeni eğitim-öğretim dönemi kapsamında gerek alınan tedbirler gerekse de aşılamanın getirdiği kolaylıkla birlikte okullarımızda ki eğitim çalışmaları aksamadan devam etmektedir. Yeşilyurt Belediyesiyle ortaklaşa yaptığımız çalışmalar ve alınan tedbirler neticesinde bu zorlu süreci hep birlikte atlatabileceğimizi çocuklarımıza ve ailelerimize anlatmak ve eğitim-öğretim sürecinin sıkıntısız bir şekilde devamını sağlamak istiyoruz. İlçemizdeki eğitim hizmetlerinin sıkıntısız devam etmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.