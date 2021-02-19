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Yeşilyurt’ta öğrencilere deneme seti hediyesi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin resmi twitter hesapları üzerinden başvuru yapan 2 bin 170 öğrenci arasında gerçekleştirilen kurada belirlenen 500 öğrenciye ‘TYT Deneme Seti’ teslyim edildi

MALATYA 19.02.2021, 15:10
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Yeşilyurt’ta öğrencilere deneme seti hediyesi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin resmi twitter hesapları üzerinden başvuru yapan 2 bin 170 öğrenci arasında gerçekleştirilen kurada belirlenen 500 öğrenciye ‘TYT Deneme Seti’ teslyim edildi

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik belediyenin resmi twitter hesapları üzerinden ‘Deneme Seti’ hediye çekilişi düzenledi. Başvuru yapan 2 bin 170 öğrenci arasında yapılan kura çekiminde isimleri çıkan 500 öğrenci, TYT Deneme Seti kazanmayı hak etti.

Yeşilyurt Belediyesi İlyas Kitap Evinde sosyal mesafe kuralları altında düzenlenen etkinliğe katılarak kariyer planlaması yapan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 30 öğrenciye sembolik olarak TYT Deneme Setini takdim etti.

Kura çekilişinde isimleri çıkan 500 öğrenciye TYT Deneme Setlerini ulaştıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bütün öğrencilere üniversite sınavlarında başarılar diledi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına farklı projelerle katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Çınar, “ Bütün alanlarda olduğu gibi eğitim hizmetlerinde de farklılık oluşturan projelerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Eğitim projelerinde Yeşilyurt’u bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaştıran Yeşilyurt Belediyesi olarak, üniversite sınavlarına hazırlanan genç kardeşlerimize destek vermek adına resmi twitter hesaplarımız üzerinden ‘TYT Deneme Seti’ hediye çekilişi düzenledik. Öncelikle başvuru yapan bütün öğrenci kardeşlerimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan kura çekilişinde isimleri çıkan 500 öğrencimize TYT Deneme Setlerini göndereceğiz. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte sembolik olarak 30 kardeşimize deneme setlerini takdim edeceğiz. İnşallah genç kardeşlerimiz kendilerine takdim ettiğimiz bu ders kitaplarıyla daha fazla bilgiye ulaşıp, hayal ettikleri bölümlere rahatlıkla gireceklerdir. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Eğitim hizmetlerine sınırsız destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çınar, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz genelinde sayısı hızla artan Millet Kıraathanelerini Malatya’da ilk açan yerel yönetim olmanın verdiği sorumlulukla birlikte ilçemizin farklı noktalarına açtığımız Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerimizle eğitim hizmetlerimizi taçlandırdık. Bizler gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutup, daha fazla okusunlar, bilgi sahibi olsunlar ve kendilerini en güzel şekilde yetiştirsinler diye bu yatırımlarımızın sayısını artırmaktayız. Güçlü ve büyük Türkiye, farklı alanlarda kendisini geliştiren, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, idealist gençlerimizin gayretleriyle daha fazla gelişecek ve büyüyecektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta gençlerimize daha fazla okuma alanları kazandırmak içinde imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İlçemize kazandırdığımız eğitim mekanlarından istifade eden gençlerimizin sayısının hızla arttığını görmek bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. Dünya hızla gelişirken bizlerin bundan uzak kalmamız mümkün değildir. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, uzay bilimlerini takip etmek, inovasyon faaliyetlerini artırmak hepimizin önceliği olmalıdır. Belediye olarak gençlerimizin

kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine destek vermek adına yapay zekadan yazılım atölyelerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz, üzerinde çalıştığımız projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Gençlerin ilgi duyduğu alanlarda yeni atılımlar içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Sportif tesislerin çoğalmasından kültürel mekanların artmasına kadar gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sunacak projelerimizin sayısını hızla artırmaktayız. Bizler gençlerimize her zaman inanıyoruz ve güveniyoruz. Çünkü onlar ülkemizin ve milletimizin geleceğini inşa edecekler. Gençlerimizin en iyi şekilde kendilerini yetiştirmeleri içinde hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TYT Deneme Setlerini alan gençlerde, eğitime verdiği önem ve destekten dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.
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