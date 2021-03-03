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Yeşilyurt’ta ödüle aday yeni çevre projeleri hazırlanıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ödüllü çevre yatırımlarımızın boyutunu yeni projelerle geliştirmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Doğa hiç şüphesiz istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir" dedi.

MALATYA 03.03.2021, 13:57
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Yeşilyurt’ta ödüle aday yeni çevre projeleri hazırlanıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ödüllü çevre yatırımlarımızın boyutunu yeni projelerle geliştirmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Doğa hiç şüphesiz istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir" dedi.

Türkiye’nin sayılı çevre yatırımlarından olup, birçok yerel yönetimin örnek alıp uyguladığı Yeşilyurt Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisindeki son çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre hizmetlerinde yakaladıkları başarılı süreci, yeni ve farklı projelerle geliştireceklerini söyledi. Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinin teknik alt yapısı, fiziki şartları, organizasyonu ve uzman kadrosuyla çevre yatırımlarına örneklik teşkil eden bir hüviyete sahip olduğunu ifade eden Çınar, “Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında gelmemizin verdiği sorumlulukla birlikte çevre hizmetlerimizin boyutunu yeni projelerle geliştirmekteyiz. Birçok yerel yönetimin çevre yatırımlarına ışık tutan ödüllü projemiz Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimizin gerek teknik alt yapısını gerekse de diğer çalışma alanlarını her geçen gün daha iyi bir seviyeye getiriyoruz” diye konuştu.

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinin sağlıklı ve temiz bir geleceğe sahip olunmasında önemli bir misyon üstlenmesinin yanı sıra ekonomiye de katkı sunan çalışmalara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Çınar, “ Çevre ve doğa sağlığının korunmasına çok büyük önem veriyoruz. Dünya genelinde iklim değişikliği nedeniyle oluşan sıkıntıların temelinde; geri dönüşümü mümkün olup ta dönüştürülemeyen, toplanmayan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veren atık maddeler yer almaktadır. Çevre sağlığının korunmasına yönelik hizmetlere daha fazla ağırlık vermemiz gereken bir süreçten geçmekteyiz. İnsan ve doğa sağlığını tehdit eden atık maddelerini yerinde ayrıştırmak, toplamak ve doğaya zarar vermeden geri dönüşümü yapmak bizim asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlamda üzerimize düşen sorumlulukları gerek bölgemize örneklik teşkil eden ödüllü Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimizle gerekse de sosyal sorumluluk projelerimizle yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizin farklı bölgelerine, parklarına ve sitelerine yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularına bırakılan ambalaj atığından atık elektrikli ve elektronikli eşyalara, plastikten kağıda, naylondan metal parçalarına ve mobilyaya kadar 14 farklı atık malzemeyi yerinde ayrıştırıp tesislerimizde geri dönüşüme hazır hale getiriyoruz. Burada geri dönüşüme hazır hale getirilen atık maddelerini farklı dönemlerde yaptığımız ihalelerle satışını yapıyoruz. Manuel ve otomatik teknik alt yapıya sahip, uzman ekiplerin gözetiminde sevk ve idaresi yapılan tesislerimiz sayesinde çevremizi ve doğamızı koruma hizmetlerimizin boyutunu daha da genişletmiş olduk. Çevremize ne kadar önem verirsek, bu yönde ne kadar hizmet üretirsek geleceğimize de o denli temiz, düzenli ve sağlıklı bir dünya emanet etmiş oluruz” dedi.

Çevre hizmetlerini daha planlı ve sistemli yürütmek adına Sıfır Atık Müdürlüğünü kurduklarına dikkat çeken Çınar, “ Çevre hizmetlerinde yakaladığımız başarı çıtamızı hem geliştirmek hem de daha ileriye taşıyıp örnek hizmetlerimizin sayısını artırmak adına kurduğumuz Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde yeni projeler üretiyoruz. Atıkların yerinde ayrıştırılmasıyla ilgili büyük mesafeler aldık, 2021 yılındaki hizmetlerimizle bunu daha ileriye taşıyacağız. İlçemizdeki kamu ve kurumlar başta olmak üzere sitelerimizde bilgilendirme faaliyetleri düzenleyeceğiz. Çevreyle ilgili toplumsal bilincimizi daha güçlü bir hale getirmeye çalışacağız. İlçemizin farklı noktalarındaki geri dönüşüm kutularının sayısını artırıp daha fazla atık maddelerinin toplanmasını sağlayıp, daha fazla ayrıştırma yapacağız. Dönüştürebileceğimiz ürünün sayısını ne kadar artırırsak o kadarda mutlu oluruz. Yeşilyurt’umuzun sağlıklı, temiz ve düzenli imajını hem muhafaza etmek hem de daha fazla kesime ulaştırmak içinde var gücümüzle çalışacağız. Yeşilyurt’umuzun güzelliklerine yeni güzellikler katan tüm mesai arkadaşlarımızı fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Çevre sağlığına hassasiyet ve duyarlılık gösterip hizmetlerimize katkı sunan tüm çevre dostu hemşerilerimize de saygılarımı iletiyorum. El birliği yaparak daha temiz, daha sağlıklı, daha huzurlu yarınlara hep birlikte kavuşacağız” diye konuştu.
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