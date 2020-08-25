Yeşilyurt’ta millet bahçesi ile doğal zenginlikler ön plana çıkacak

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin dev yatırımları arasında yer alan 1 milyon 350 bin metrekare alandaki ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin ikinci etabında inşaatı devam eden Millet Bahçesi, Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel değerleri ile doğal zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla yürütülen tanıtım projelerine büyük değerler katacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Türkiye’nin birçok kentinde hayata geçen ya da yapım aşamalarında olan Millet Bahçesi projesi, 320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Malatya’nın batıya açılan penceresi olan Yeşilyurt’ta vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem yatırımları arasında yer verdiği ‘Millet Bahçesi’ projesi, bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hayatına önemli değerler katacak şekilde tasarlanan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin ikinci etabında Yeşilyurt’lularla buluşacak.

Park alanında ki çalışmalar yoğunlaştırıldı

Yeşilyurt’un doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına büyük değerler katacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ile birlikte inşaat alanını gezip, çalışmaları yerinde inceledi.

“Millet Bahçesi, Yeşilyurt’un tanıtımına dev bir katkı sunacak”

Millet Bahçesi projesindeki gelişmeler hakkında bilgi aktaran Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt’un doğal yapısına yakışacak fonksiyonel özelliklere sahip ‘Millet Bahçesi’ projesinin geleceğe bırakılacak değerli eserlerden biri olacağını söyledi. Özer, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ülkemizin farklı kentlerinde hayata geçen ya da yapım aşamasında olan Millet Bahçesi projesini Yeşilyurt’ta da hizmete sunmak adına büyük bir gayretle çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın yeni dönem yatırımları arasında üzerinde özenle durduğu bu değerli yatırımı, bölgemizin sosyal, ekonomik ve turizm hayatına ciddi kazanımlar sağlayacak ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projemizin ikinci etabındaki yaklaşık 40 dönümlük alanda Yeşilyurt’lularla buluşturacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün gözetiminde yapımı devam eden bu değerli projemiz, yeşil alanları, bisiklet ve yürüyüş alanları, otoparkı, spor oyun alanları, ibadethane, kamelya ve sosyal donatılarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde hizmete girecektir. Vatandaşlarımız burayı ziyaret ettiklerinde doğayla iç içe olup, keyifli ve güzel anlar yaşayıp, Beylerderesi’nin muhteşem atmosferini doyasıya yaşayacaklar. Belediye Başkanımızın önderliğinde Yeşilyurt’umuzun tüm zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak adına ‘Lezzet Vadisi’ projesi adı altında yürüttüğümüz restorasyon projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimize Millet Bahçemiz ile büyük değerler kazandırmış olacağız. Millet Bahçesi inşaat alanında büyük bir özveriyle çalışmaları sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına ve emek veren herkese Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar adına teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.