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Yeşilyurt’ta Melekbaba Mahallesi’nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenlediği istişare toplantısında Melekbaba Mahallesi’ndeki dönüşüm yatırımları hakkında bilgi vererek, Melekbaba, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek" dedi.

MALATYA 08.01.2021, 14:10
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Yeşilyurt’ta Melekbaba Mahallesi’nde dönüşüm yatırımlarına hız verildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenlediği istişare toplantısında Melekbaba Mahallesi’ndeki dönüşüm yatırımları hakkında bilgi vererek, Melekbaba, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesine yapılması planlanan yatırımlar hakkında Mahalle Muhtarı Ali Demir ile istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda bölgeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı. Oldukça verimli geçen görüşmenin ardından Başkan Çınar ile Muhtar Demir, Sadrettin Konevi caddesinde tehlike arz eden iki katlı binanın yıkım işlemlerini takip ettiler.

Tehlike arz eden iki katlı binanın yıkımından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, “ Yeşilyurt Belediyemize ve TEDAŞ ile yaptığımız görüşmelerin ardından buradaki binanın yıkılmasından memnuniyet duymaktayız, çünkü tehlike arz ediyordu. TEDAŞ elektrik tellerini kestikten sonra Yeşilyurt Belediyesi ekipleri de düzenli bir çalışmayla binanın yıkımını yaptı. Mahallemizin sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden buradaki binanın yıkımının hem talimatını veren hem de bugün bizi ziyaret eden Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Melekbaba’nın gerek fiziksel gerekse de sosyal ve kültürel hizmetlerle daha farklı bir hüviyete dönüşmesi adına yatırımlara yeni yılda devam edeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Mahalle Muhtarımız Ali Demir ile birlikte yeni yılda yapacağımız hizmetlerle ilgili Muhtarlık Binamızda çok güzel, verimli bir görüşme yaptık. Melekbaba’nın gelişmesi ve değişmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, yeni yılda da bunlar devam edecektir. Burada yeni konutların yapımından sokak sağlıklaştırmasına, park yapımından çevre düzenleme çalışmalarına kadar farklı alanlarda hizmetlerimizi hemşerilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla işbirliği halinde mahallemize profesyonel bir futbol sahası kazandırmak adına girişimlerimiz devam ediyor. Melekbaba’mız bu ve benzeri diğer hizmetlerimizle daha fazla tercih edilecek yapıya kavuşacaktır. Bölgelerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye önem veriyoruz. Mahalle Muhtarlarımızla bu anlamda sık sık bir araya gelip, yatırımlarımızı planlıyoruz. Hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Muhtarımız Ali Demir ile oldukça verimli geçen görüşmemizden sonra İmar İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerekli resmi işlemleri tamamlanan iki katlı metruk binanın yıkım çalışmalarını yerinde takip ettik. Ekiplerimiz, çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkımı başarıyla gerçekleştirdiler. Mahallelerimizin sosyal dokusuna yakışmayan, görüntü kirliliği oluşturan, sağlık açısından da ciddi sorunlar oluşturan bu tür metruk evlerin yıkımına büyük önem veriyoruz. Bu tür yapıların ortadan kalkmasıyla cadde ve sokaklarımızın yaşam seviyesi daha güzel bir görüntüye kavuşuyor. Yeşilyurt’umuzun gelişen ve değişen kimliğine katkı sunacak hizmetlerimizin sayısını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzu mahalle mahalle, gönül gönüle daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
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