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Yeşilyurt’ta Mehmet Akif’ler anıldı

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesi işbirliğiyle, İstiklal Marşı’nın Şairi, Büyük Mütefekkir, Şair, Yazar Merhum Mehmet Akif Ersoy ile Şair-Yazar Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen ‘ Akifleri Yetiştiren Aile Olmak’ konulu söyleşi ve şiir dinletisinde duygusal anlar yaşandı.

MALATYA 28.12.2021, 11:59
Yeşilyurt’ta Mehmet Akif’ler anıldı

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesi işbirliğiyle, İstiklal Marşı’nın Şairi, Büyük Mütefekkir, Şair, Yazar Merhum Mehmet Akif Ersoy ile Şair-Yazar Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen ‘ Akifleri Yetiştiren Aile Olmak’ konulu söyleşi ve şiir dinletisinde duygusal anlar yaşandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85’inci yıldönümü ile 6 Ocak 2000 yılında hayata veda eden Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinden Şair-Yazar Mehmet Akif İnan anısına Sabancı Kültür Merkezinde ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında özel bir anma programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ın örnek hayatı, çektikleri zorluklar, fikir dünyaları ve vatan sevgilerinin anlatıldığı video gösteriminden sonra programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatan, bayrak ve memleket sevdalısı Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Akif İnan anısına düzenledikleri anma programıyla taçlandırdıklarını söyledi.

‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında düzenledikleri söyleşiler, yazar-halk buluşmaları ve şiir dinletileriyle ailenin önemini güçlü bir şekilde ön plana çıkardıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Eğitim Bir-Sen Malatya Şubesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemize ve yayımlanan kitabımıza destek veren yazar ve eğitimcilerimizi hemşerilerimizi buluşturduğumuz etkinliklerimize devam ediyoruz. Türk Edebiyatına gönlünü veren, yazıları, söylemleri ve şiirleriyle farklı dünyaların kapılarını bizlere açan kent içi ve kent dışından gelen çok kıymetli yazarlarımızla faydalı ve verimli programlar düzenleyerek, 7’den 70’e tüm hemşerilerimizin en iyi şekilde bilgilenmesini sağlayıp, kaliteli ve doğru bilgilere ulaşımını kolaylaştırıyoruz. İstiklal Marşımızın şairi, vatanperver, büyük bir dava adamı şair, yazar Mehmet Akif Ersoy ile yine şiirleri ve konuşmalarıyla örnek bir kişilik olan şair, yazar Mehmet Akif İnan anısına düzenlediğimiz ’Akifleri Yetiştiren Aile Olmak’ söyleşisi ve şiir dinletisi ile de hem ailenin önemi hem de hayatlarını vatanlarına, bayraklarına ve memleketlerine adayan iki müstesna ve özel şahsiyeti yâd etmiş olacağız. İstiklal savaşımızı, eşsiz kalemi ile birleştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy, memleketimizin en güçlü kalemlerinden biri olmuş ve bu dönemde Millî Mücadele ruhunun canlanmasına ve yaşatılmasına ömrünü adamıştır. Cepheden cepheye koşan milli şairimiz Akif idealindeki Asım’ın Nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır. Söyledikleri ve yaşadıklarıyla Türk Milleti’nin hayranlığını kazanan Akif, ruh dünyası, vatan millet sevgisi ve mücadele azmi ile örnek bir şahsiyet olarak gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir.6 Ocak 2000 yılında vefat eden Mehmet Akif İnan ise gerek söylemleri, konuşmaları ve şiirleriyle özellikle genç neslin üzerinde etkili olan değerli bir dava adamıdır. Hayatları zorluklar ve sıkıntılar altında geçmiş ancak vatan ve bayrak sevdasını asla yitirmeyen iki kahramanımızı ve dava adamımızı yâd ettiğimiz bugünlerde tek temennimiz; bu topraklarda çok sayıda Akiflerin yetişmesidir. Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan gibi iki değerli şahsiyeti yetiştiren, onlara ilim ve irfan yolunda yol göstericisi olan, yüreklerine vatan ve bayrak sevdasını aşılayan hiç şüphesiz aileleridir. Çocuklarımızı bu anlayışla büyütmeli ve Akiflerin ruhunu aşılamalıyız. Bugün ki etkinliğimize katılan çok değerli yazarlarımız ve eğitimcilerimizde Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ı hayatları, savundukları fikirler ve aile yaşantıları üzerine çok faydalı bilgiler paylaşacaklar. Davetimize icabet eden değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; gönül coğrafyamızın mümtaz kişiliği ve en önemli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85’inci yıl dönümünde bir kez daha minnetle yâd ediyor, şahsında ahirete irtihal etmiş tüm manevi değerlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Edebiyatına önemli eserler kazandırmış olan değerli şairimiz Mehmet Akif İnan’a da Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

"Bin öğrenci, 400 öğretmen ve 53 yazarla yola çıktık"

Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez de, konuşmasının başında merhum Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ı yâd edip, “ ‘Vatan için ölmekse kaderim ben o kaderin ellerinden öperim’ diyen İstiklal Marşımızın büyük şairi, vatan sevdalısı Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla yâd ediyorum, Rabbim rahmet eylesin. ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarlarımızdan’ sözleriyle yüreklere dokunan güzel sözler ve şiirler kaleme alan, büyük bir dava adamı merhum Mehmet Akif İnan’ı da rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah bizleri akiflerin yolundan gidenlerden eylesin inşallah. ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemize önemli destekler sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bizler bin öğrenci, 400 öğretmen ve 53 yazarla yola çıktık, Malatya’da ise 18 yazarımız projemize katılarak toplamda 71 yazarın destekleriyle kitabımızı tamamlayarak yayımladık.29 Mayıs 2022 yılına kadar da bu programlarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü, Şair, Yazar ve Eğitimci Nilüfer Zontul Aktaş’ın yaptığı söyleşi ve şiir dinletisine katılan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Yazar Mehmet Nezir Gül, Şair ve Yazarlar Mustafa Özçelik, Şakir Kurtulmuş ve Özcan Ünlü, Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Akif İnan’ın hayatları, eserleri, fikir dünyaları ve bugüne bıraktıkları mirasları hakkında hazırladıkları sunumları paylaştılar.

Yaklaşık 2 saate yakın süren söyleşinin ardından şair ve yazarlara kayısı paketi, ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ kitabı ve fincan takımı hediye edildi.

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