Yeşilyurt’ta mahallelerin prestiji artırıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çilesiz Aksa Camimizin yan tarafında bulunan yaklaşık 5 dönümlük alan üzerine inşa edeceğimiz kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal mekanlarımızla bu bölgemize yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Çilesiz Aksa Caminin yan tarafında başlatılan çevre düzenleme ve alan iyileştirme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2022 yılında yapacakları yeşillendirme çalışmaları ve park projeleriyle kişi başına düşen yeşil akan miktarını artıracaklarını söyledi.

2022 Yılı Yatırım Programına aldıkları park ve yeşillendirme çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte hız verdiklerini vurgulayan Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerine kurdukları yeni yaşam alanları, parklar ve kültürel ve sanatsal merkezlerle vatandaşların yaşam kalitesini artırdıklarını ifade etti.

Çilesiz Aksa Caminin yan tarafına 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden sosyal, sanatsal, kültürel ve eğitim mekanları kazandıracaklarına dikkat çeken Çınar, “ Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz havaların ısınmasıyla birlikte bu yıl ki park yatırımları ve yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme ile bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veriyor. Yeşilyurt’un her noktasını daha ferah, daha güzel ve daha yeşil bir görüntüye ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, Çilesiz Aksa Camimizin yan tarafında bulunan yaklaşık 5 dönümlük alan üzerinde hizmete sunacağımız kültürel, sanatsal ve sosyal mekanlarımız için çevre düzenleme ile alan iyileştirme çalışmaları yapıyorlar. Sulama sistemlerinin kurulması, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi ve yeşillendirme çalışmaları için alt yapı çalışmalarının devam ettiği bu bölgemizde hizmete sunacağımız kültürel ve sanatsal mekanlarımızla birlikte park projelerimizin boyutunu da geliştirmiş olacağız “ diye konuştu.

Yeni park alanlarının Yeşilyurt’un imajına ve marka değerine katkı sunacak tasarıma ve hizmet alanlarına sahip olmasına önem verdiklerini bildiren Çınar, “ Doğu Anadolu’nun en büyük ilçesi olmasının yanı sıra son dönemlerdeki vizyonel ve modern yatırımlar sayesinde en fazla tercih edilen ilçelerin başında gelen Yeşilyurt’umuzun imajına ve kimliğine değer kazandıran park projelerimizi sürekli geliştirip, ilerletiyoruz. Parklarımızın yeşil alan, kamelyalar ve çocuk oyun alanlarının dışında sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de yapılabileceği özel merkezler haline getirmeye çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek farklı ve dikkat çekici alanlara sahip yeni nesil parklarımızla birlikte bu alanda da örnek çalışmaların altına imza atıyoruz. Çilesiz Aksa Camimizin arka kısmına inşa edeceğimiz yeni sosyal yaşam alanımızda çocuklarımıza, gençlerimize, yetişkinlerimize ve büyüklerimize hitap eden sosyal, sportif ve kültürel mekanlar kurarak, şiir akşamları, konserler ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Her yaştan vatandaşımız burada kuracağımız yeni nesil park alanımızda zamanını her açıdan faydalı geçirecek. Burada kuracağımız park yatırımıyla birlikte hem kişi başına düşen yeşil alan miktarının artmasını sağlarken diğer taraftan Yeşilyurt’un sosyal ve kültürel imajına da çok önemli destekler sunmuş olacağız. Her mahallemize böylesine nezih, modern ve konforlu yaşam alanları inşa ederek, merkez ve kırsal tüm yaşam alanlarımızın aynı düzeyde gelişmesi, aynı düzeyde geleceğe daha umutla bakması içinde var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.