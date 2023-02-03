Yeşilyurt’ta komşu ailelere gönül tabağı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde aile mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatmak adına ‘Gönülden Gönüle’ sloganı ile hayata geçirilen Gönül Tabağı projesi ile belediye sosyal tesislerinde hazırlanan yemekler farklı mahallelerdeki komşu ailelere ikram ediliyor.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje çerçevesinde her hafta cuma günü Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesislerde hazırlanan yemekler, ilçenin muhtelif bölgelerindeki ailelere ikram ediliyor. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının üst seviyede olduğu ilçedekikadim alışkanlıklar ve komşuluk geleneğin bozulmadan geleceğe taşınması amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Gönül Tabağı’ projesindeki ilk ev ziyaretine katılarak hazırlanan yemekleri ailelere teslim etti. Kiltepe mahallesinde gerçekleşen ziyaret sırasında mahalle sakinleri ve ailelerin büyük ilgisiyle karşılaşan Çınar, birçok yerel yönetimin çalışmalarına ışık tutan ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi. ‘Gönül Tabağı’ projesinin temel hedefinin aile, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatmak olduğunu vurgulayan Çınar, “Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde var olan birlik ve beraberliğin korunması, yardımlaşma ve paylaşma duygularının daha da güçlenmesi adına çok yoğun mesai yapıyoruz. Geliştirdiğimiz farklı projelerle toplumsal farkındalık oluşturup, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerimizin yanı sıra aile ve komşuluk bağlarının daha da güçlü hale getirilmesine öncelik tanıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz de ‘Gönülden Gönüle’ sloganı altında ‘Gönül Tabağı’ projesini başlatarak aile, mahalle ve mahallelik kültürünün yaşatılması ve geleceğe taşınması noktasında toplumda farkındalık oluşturacak güzel bir hizmeti gerçeğe dönüştürdü. Müslümanlığın ve kadim medeniyetimizin temelinde komşuluk ilişkileri çok önemli bir yer kaplamaktadır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed bir Hadisi Şerifinde ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” diye buyurmaktadır. Bu buyruktan yola çıkarak bizler komşularımızla aramızdaki gönül bağlarımızı diri ve canlı tutmalıyız. Komşumuzun sevinci bizim sevincimiz, komşumuzun derdi bizim derdimiz olmalıdır. Sevincimiz de kederimiz de bir olmalıdır. Bizi ayakta tutacak olan en büyük güç aynı mahallede veya apartmanda yaşadığımız komşularımızla aramızdaki paylaşma duygularıdır. ‘Ev alma komşu al’ diye çok güzel bir atasözümüz vardır, bizler komşuluk kültürünü, mahallelilik anlayışını güçlendirmek zorundayız. Bu kavramlar bizi biz yapan değerlerimizdir. Bu kadim değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe paylaşma ve kardeşlik anlayışı toplumda sürekli hâkim olur. ‘Gönül Tabağı’ projemizde bu açıdan bakıldığı zaman kıymetli ve değerlidir. Projenin ilk ev ziyaretini Kiltepe mahallemizde yaptık, bizi gönülden ve içten ağırlayarak samimiyetini ve güler yüzünü eksik etmeyen ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte Malatya ve hep birlikte Yeşilyurt olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.