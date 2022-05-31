Yeşilyurt’ta ‘kilit parke taşı üretim tesisi’ hizmete girdi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi, Yeşilyurt İŞGEM bünyesinde faaliyete sunuldu.

Yeşilyurt Belediyesi, Asfalt Plentı ve Emülsiyon Tesisinden sonra Kilit Parke Taşı Üretim Tesisini de hizmete sunarak ‘Temel Belediyecilik’ hizmetlerindeki kalite standartını daha ileri bir seviyeye çıkarma noktasında dev bir adım attı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi İkizce Mahallesinde ki 12 dönümlük alanda hizmete sunuldu.

Alanında uzman mühendis ve operatörlerin kontrolünde hizmete alınan ve saatte 150 metrekare üretim yapabilme özelliklerine sahip Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinde, kilit parke taşı ve bordür üretim alanının yanı sıra mekanik bakım atölyesi, yedek parça deposu ve çevre standartlarına uygun atık alanı yer alıyor.

Kilit Parke Taşı Üretim Tesislerinin Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden bir tanesini daha gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. ‘Temel Belediyecilik’ hizmetlerindeki kalite standartını yükseltecek özel bir yatırımı hizmete sunduklarını vurgulayan Çınar, sıcak asfalt ve sathi kaplamadan sonra kilit parke taşı ve bordür üretimine de başlayarak dışa bağımlı olmaktan kurtulduklarını ifade etti. Kilit parke taşı ve bordür üretimini özel ve modern bir ortamda yapmaya başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Kilit Parke Taşı Üretim Tesislerimizi İkizce Mahallemizdeki 12 dönümlük alanda hizmete sunarak hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. ‘Temel Belediyecilik’ hizmetlerinde kullandığımız ve ilçemizin her sokağındaki yaşam kalitesinin artmasına vesile olan kilit taşı ve bordürlerin yanı sıra kaldırım ve park çalışmalarında kullandığımız malzemelerin üretimini artık kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Belediye bünyesine kattığımız Asfalt Plentı ve Emülsiyon Tesisimiz ve Kilit Parke Taşı Üretim Tesisimizin yanı sıra laboratuvarlarımız diğer yan ekipmanlarımızda birlikte dışa bağımlı olmaktan kurtulduk. Yeşilyurt’umuzu büyütmek ve geliştirmek için saha çalışmalarında kullandığımız malzemeleri kendi kurduğumuz tesislerde üretimini yaparak çalışmalarımızı da hızlandırmış oluyoruz. Teknik alt yapımızı yeni yatırım alanlarıyla daha güçlü hale getirip, Yeşilyurt’umuzun gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak alt yapıyı da bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Sıcak asfaltını, sathi kaplamasını, kilit taşını, bordürünü ve diğer malzemelerini üreten bir belediye hüviyetine ulaştık. Saha çalışmalarımızı daha da hızlandırmak, hizmetteki kalite standartımızı yükseltmek için böyle bir tesise büyük ihtiyaç duyuyorduk. Gerekli planlamayı ve görüşmeleri yaptıktan sonra modern bir üretim tesisine kavuştuk. İlçe genelindeki saha çalışmalarımızda bir yılda yaklaşık 150 ile 200 bin metreküp kilit taşı döşüyoruz, yeni kurduğumuz bu tesisimizle birlikte bu ihtiyacımızı giderirken diğer taraftan da kamu kaynaklarını da daha verimli kullanmış olacağız. Alanında uzman isimlerin kontrolünde gerçekleşen ilk denemeler başarılı geçti, kaliteli ve nitelikli malzemelerin üretimi yapıldı, şu anda saatte 150 metrekare üretim yapılıyor, ilerleyen zamanlarda bu sayı daha artacaktır. Caddelerimizi, sokaklarımızı, meydanlarımızı burada üretimini yaptığımız kaliteli ve nitelikli kilit parke taşlarımızla daha modern hale getireceğiz. Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel tesisin hizmete girme sürecinde büyük emek sarf eden Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürlüğümüze, Mühendislerimize ve tüm personellerimize teşekkürler ediyorum, iyi ve güzel üretimler diliyorum” diye konuştu.

Çınar konuşmasından sonra Kilit Parke Taşı Üretim Tesisleri çalışanlarına baklava ikram etti. Kilit Parke Taşı Üretim Tesisindeki inceleme ziyaretine, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun da Çınar’a eşlik etti.