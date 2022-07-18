Yeşilyurt’ta kağıt toplayıcıları kayıt altına alınıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzası ile yayımlanan kâğıt toplayıcılara mesleki kimlik verilmesine yönelik genelge doğrultusunda, Yeşilyurt İlçesinde kağıt toplayıcılığı yapan 277 kişi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı’ ile kayıt altına alarak Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanların ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ ile kayıt altına alınmasına yönelik genelgesini yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre, serbest olarak atık toplayıcılığı yapanlar ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ ile kayıt altına alınarak yetkilendirilip, çalışma sistemleri ise düzenleniyor. Plastik, kâğıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getirmeyi amaçlayan genelgeye göre; serbest atık toplayıcısı olmak isteyenler faaliyet yürüttükleri yerin belediyesine TC kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvurmaları gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzası ile yayımlanan genelge sonrasında harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçesinde kâğıt toplayıcılığı yapan vatandaşları kayıt altına alıp, Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt etmeye başladı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ile Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli, Yeşilyurt Belediyesine başvuru yaparak kâğıt, atık ve hurda toplama izni alan vatandaşlarla bir araya gelip, kartlarını ve yeleklerini teslim etti.

İlk etapta 277 kâğıt toplayıcısını kayıt altına aldıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, ’’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yayımladığı genelgeyle birlikte bundan sonra atık, hurda ve kâğıt toplayıcılığı yapan vatandaşlarımız kimlik kartları ve yelekleri ile çalışmalarını resmi bir boyutta gerçekleştirecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın talimatlarıyla Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve ilgili diğer kuruluşlarımızla ortaklaşa yaptığımız çalışmalar neticesinde kâğıt toplayıcılarını artık Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıtlarını yaptırmaya başladık. İlçemizde ilk etapta 277 kâğıt toplayıcısını kayıt altına alıp, kimlik kartlarını ve yeleklerini teslim ettik. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı, kart sahibi dışında başka kişilerce kullanılamayacak, kullandıran ve kullananlar hakkında idari işlem yapılacaktır. Kartı ve yeleği olmayanlara vatandaşlarımızın itibar etmemelerini rica ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Belediyemizin Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerimiz uygulanacak yasal işlemler konusunda ortak çalışmalar yaparak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapacaklar. Belediyemize bu konuyla ilgili iletilen sorun ve sıkıntıları da bu şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Sıfır atık ve geri dönüşüm hizmetlerimize de büyük bir katkı sunacak bu uygulamayla birlikte ilçemizin düzenli ve sağlıklı imajını daha da güçlendirmiş olacağız” diye konuştu.