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Yeşilyurt’ta kadın projelerine hız

2022 Yılını ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak ilan ettikten sonra bu yöndeki projelerine hız veren Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlayan ‘Aktif Yaşamda Bende Varım’ Projesi kapsamında Yeşilyurt’lu kadınlara yönelik farklı konu başlıklarında eğitim programlarına hız verdi.

MALATYA 16.03.2022, 17:49
Yeşilyurt’ta kadın projelerine hız

2022 Yılını ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak ilan ettikten sonra bu yöndeki projelerine hız veren Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlayan ‘Aktif Yaşamda Bende Varım’ Projesi kapsamında Yeşilyurt’lu kadınlara yönelik farklı konu başlıklarında eğitim programlarına hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla kadınlara yönelik gezi, inceleme ve bilgilendirme programlarına devam eden Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Aktif Yaşamda Bende Varım’ Projesini başlattı. Yeşilyurt’lu kadınların ekonomiden tarıma, kültürden eğitime, sanatta spora kadar hayatın her alanındaki gelişmelerle ilgili bilgili ve donanımlı olabilmesi için başlatılan proje kapsamında, farklı konu başlıklarında eğitim gezileri ve programları düzenleniyor. Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla Elazığ’a giden Yeşilyurt Belediyesi Meslek Edindirme Kursuna katılan kadın kursiyerler, Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezinde ‘İpek Yolu İllerindeki Kadın ve Gençlerin Aktif Yaşama Dâhil Edilmesi ve İstihdama Katkı’ projesi kapsamında düzenlenen Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması Eğitimine katıldılar.

Tarım Kuluçka Koordinatörü Mehmet Şeyhmuz Çetinkaya’nın yönetiminde gerçekleşen teorik ve pratik eğitimlere katılan kadın kursiyerlere katılım sertifikaları takdim edildi.

Eğitim programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak ilan ettikleri 2022 yılında kadınlara yönelik bilgilendirme etkinliklerini ‘Aktif Yaşamda Bende Varım’ Projesi çerçevesinde sürdürdüklerini söyledi. Yeşilyurt’lu kadınların üretken ve girişimci kimliğini ön plana çıkartan, bilgi ve donanım seviyelerini artıracak faaliyetlere hız verdiklerini vurgulayan Dikenli, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla 2022 yılının ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak ilan edilmesinden sonra kadınlarımıza ve ailelerimize yönelik etkinliklerimize ve projelerimize bir yenisini daha ekledik. Kadınlarımızın hayatın her alanda daha bilgili ve daha donanımlı olmalarını sağlamak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ‘Aktif Yaşamda Bende Varım’ projesi başlatıldı. Projeye katılacak olan kadınlarımıza yönelik farklı konu başlıklarında eğitim programları düzenliyoruz. İlk eğitim programımızı da ilçe genelinde hizmet veren Yeşilkonak, Kültür ve Gençlik Merkezlerindeki kurslara katılan kursiyerlerimizin katılımıyla Elazığ İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezinde düzenledik. Üç gün süren eğitim çalışmasına katılan kadın kursiyerlerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklediği ‘İpek Yolu İllerindeki Kadın ve Gençlerin Aktif Yaşama Dahil Edilmesi ve İstihdama Katkı’ projesi kapsamında ‘Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması’ konularında teorik ve pratik eğitimler verildi. Bilindiği üzere Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin tarımsal zenginliklerini ön plana çıkartmak, çiftçilerimizi desteklemek ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla çok özel yatırımları ilçemize kazandırdık.Belediye Başkanımızın talimatlarıyla hayata geçen projelerle tarımsal hizmetlerde bölgesinde örnek alınan bir ilçe olduk. Bu güçlü yanımızı daha fazla geliştirmek içinde özellikle kadınlarımızın bu çalışmalarda aktif rol almasını istiyoruz. Bu tür eğitim çalışmalarıyla kadınlarımızı tarımsal hizmetlerimize daha fazla katıp, onların öngörüleri, tespitleri ve yönlendirmeleriyle daha güzel projeleri hep birlikte ilçemize kazandırmayı planlıyoruz. Bilgili, donanımlı ve kendisini her alanda yetiştiren, aktif kadınlarımızın sayısını hızla artırıp, Yeşilyurt’umuza daha güzel hizmetlerin gelmesi için mücadele ediyoruz. Bizleri çok güzel bir ortamda ağırlayan, güzel bir eğitim çalışmasını kadınlarımıza sunan merkezimizin idarecilerine ve Tarım Kuluçka Koordinatörü Mehmet Şeyhmuz Çetinkaya’ya teşekkür ediyoruz. Verimli ve güzel geçen eğitim çalışmasına katılan kursiyerlerimize katılım sertifikaları takdim edildi. ‘Aktif Yaşamda Bende Varım’ projemiz kapsamında farklı konu başlıklarında eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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