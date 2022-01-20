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Yeşilyurt’ta kadın hakları semineri düzenlendi

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Kadın Hakları’ seminerinde konuşan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2022 Yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz kültürel ve sosyal etkinliklerle kadın ve aile kavramının ne kadar önemli ve değerli olduğunu ön plana çıkartacağız” dedi.

MALATYA 20.01.2022, 11:53
Yeşilyurt’ta kadın hakları semineri düzenlendi

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de Kadın Hakları’ seminerinde konuşan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2022 Yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz kültürel ve sosyal etkinliklerle kadın ve aile kavramının ne kadar önemli ve değerli olduğunu ön plana çıkartacağız” dedi.

Seminere, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Gür, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Avukat Aslı Gizem Gündüz ile davetliler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kadınların sosyal hayatın içinde etkinlik alanlarının genişletilmesi, istihdamda, sağlıkta ve eğitimde hak ettiği yerde olması hem bugünümüz hem yarınımız için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

2022 Yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan edip, bu yıl içerisinde kadın ve aile temalı sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini dile getiren Çınar, “Kadınlarımız, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan en değerli varlıklarımızdır. Kadın denildiğinde şefkat, merhamet, sevgi, üretim, eğitim ve daha nice güzel kelimeler akıllara gelmektedir. Ailenin ve toplumun mimarları olarak gördüğümüz kadınlarımızın toplum içerisinde güçlerini ortaya koymaları sadece kendine değil, hem ailesine hem de yaşadığı topluma değer sağlayacak ve o milleti daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştıracaktır. Kadına yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Bir toplumda kadına gösterilen saygı, verilen değer, hak ve sorumluluklar, o toplumun çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyini belirlediğine inanıyorum. 2021 yılında Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduktan sonra 2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca kadınlarımıza yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerimize daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu yıl ki ilk programımızı yaklaşık 2,5 yıldır Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine yönelik gerçekleştirdik, annelerimizi ziyaret ederek bu onurlu mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu deklare ettik. Bu yıl ki faaliyetlerimizi anlamlı ve özel bir programla başlattık. Geride bıraktığımız hafta sonu da şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla birlikte Trabzon’un Maçka İlçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül ve Kıdemli Astsubay Ferhat Gedik’in anısına çekilen ‘Kesişme, İyi ki Varsın Eren’ sinema filmini izledik. İnşallah bu yıl kadınlarımıza her zaman olduğu gibi yine pozitif bir ayrımcılık yaparak yıl boyunca sizlerin katılımı ve destekleriyle güzel programların altına hep birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak kadınların iş sahibi olması, kendisini geliştirmesi ve daha da güçlenmesi için hayata geçirdikleri projelere bu yıl yenilerini ekleyeceklerini vurgulayan Çınar, “Kültürel belediyecilikte örnek alınacak çok sayıda yatırımın ve projesinin altına imza atarak, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sayısız etkinlik düzenleyen yerel bir yönetim olarak; kadın ve aile kavramının toplumsal hayatımızda ne kadar özel ve anlamlı olduğunu bu yıl ki etkinliklerimizle ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın meslek sahibi olması, farklı bir iş alanında yeteneklerini ön plana çıkarması, üretim ve istihdam alanında daha etkin olabilmesi, ev ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmesi için ilçemizin dört bir tarafına güzel eğitim merkezleri kazandık, kurslar açtık, ancak bunlar yetmiyor, daha fazla hizmet üretmemiz gerekiyor. Yeşilkonaklarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimize gösterilen ilginin yüksek olmasından sonra Kiltepe Mahallesinde hizmete sunduğumuz Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimiz ve Yeşilyurt Meslek Eğitim ve Yaşam Merkezimizde kadınlarımıza yönelik biçki-dikiş, el sanatları, kuaförlük, aşçılık ve pasta yapımı gibi çok sayıda kurs açtık. Kurslardan faydalanan çok sayıda kadınımız sertifikasını alıp iş hayatına atıldı, bazıları da öğrendiği iş alanında ürettiği el emeği göz nuru eserlerini satarak ev bütçesine katkı sundu. Kadınlarımızın meslek sahibi olup, organize sanayi bölgelerinde iş hayatına adıma atması için de İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizle işbirliği halinde başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğumuz Çilesiz Semt Pazarımızın üst katını Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne tahsis ettik. Kadınlarımıza yönelik spor merkezi, kadın ve aile danışma merkezi, kütüphane, seminer ve etkinlikler düzenleyeceğimiz kültürel mekânlar, 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik Erdem Okulu ile farklı temalı kursların yapılacağı sınıfları kadınlarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunacağız. Son dönemlerde ilçe genelinde sürdürdüğümüz faaliyetlerimize farklı ve dikkat çekici, toplumsal farkındalık oluşturacak projelerle büyük katkı sunan Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve Kadın Meclisimizin, bugün ilki düzenlenen ve devam edecek olan seminerler ve eğitim programları ise yıl boyunca gerçekleştireceğimiz kültürel etkinliklere büyük bir güç katacaktır. Kent Konseyimizi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kentimizde faaliyetlerini sürdüren tüm sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde bu yıl kadınlarımıza ve ailelerimize yönelik düzenleyeceğimiz etkinliklerle Yeşilyurt’umuzun bir başka güçlü yanını daha geniş kesimlere aktarmış olacağız” diye konuştu.

‘Türkiye’de Kadın Hakları’ seminerine konuşması olarak davet edilen Avukat Aslı Gizem Gündüz, kadınların sahip oldukları hak ve hukukların yanı sıra toplumsal hayatta kadının yeri ve konumu üzerine hazırladığı sunumu davetlilerle paylaştı.

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