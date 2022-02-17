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Yeşilyurt’ta KADES semineri düzenlendi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü KADES Büro Amirliği işbirliğiyle Kadına Destek Uygulaması (KADES) semineri düzenlendi.

MALATYA 17.02.2022, 13:15
Yeşilyurt’ta KADES semineri düzenlendi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü KADES Büro Amirliği işbirliğiyle Kadına Destek Uygulaması (KADES) semineri düzenlendi.

Kiltepe Mahallesi’nde hizmete sunulan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen seminere, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü KADES Büro Yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve mahalle sakinleri katıldı. Seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü KADES Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Esra Arıkan tarafından; kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Kadın Destek Uygulaması hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kadınlarımızın güvenliğini ön plana alan kanunlar ve uygulamalar hakkındaki bilgilendirme seminerimize destek veren İl Emniyet Müdürlüğümüz KADES Büro Amirliğine çok teşekkür ediyorum. Son yıllarda dünya genelinde kadınlarımıza yönelik şiddet ve baskı gibi kötü olayları büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Ülkemizde yaşanan bu tür çirkin hadiselerin önüne geçmek için kamu ve kurumlar nezdinde ciddi bir mücadele yürütülüyor. Kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale surelerinin kısaltılması için İçişleri Bakanlığımız kontrolünde KADES diye çok güzel bir uygulama başlatıldı. Bugün ki seminerimizde bu uygulamanın tüm detayları alanında uzman polis arkadaşlarımız tarafından kadınlarımıza anlatıldı. Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında sosyal medya hesapları ve sanal dünya üzerinden şiddeti teşvik eden yayınların ve paylaşımların çoğalması özellikle kadınlarımıza yönelik şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerin artmasına vesile olmaktadır. Yaşanılan çirkin olayların önüne geçmek içinde kanun ve uygulamaların yanı sıra toplumsal bilinci üst seviyeye çıkartacak eğitim faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Devletimizin bu noktada başlattığı çalışmalara bizlerde sonuna kadar destek veriyoruz. Bu tür çirkin ve kötü olayları kalıcı ve köklü çözümlerle hayatımızdan tamamen çıkarmak içinde öncelikle aile bütünlüğünün korunması ve aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik eğitim hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Çünkü bireysel ya da toplumsal anlamda yaşanılan sorunların çözümü eğitimdir. Şiddet, baskı ve taciz gibi bizim inanç ve kültürel değerlerimizde asla yeri olmayan kavramları ortadan kaldırmak içinde birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Çınar, toplumsal sorunların köklü çözümü için başlatılan çalışmalarını eğitim faaliyetleriyle desteklediklerini vurgulayarak, ’Şiddetin her türlüsüne sonuna kadar karşıyız, insanlarımızı kanun ve kurallar hakkında bilinçlendirmek ve bilgilendirmekte bizim asli görevlerimiz arasındadır. Bilinçli kadın, güçlü toplum anlayışıyla hareket ederek kadınlarımızın kanun ve kurallar hakkında yeterli seviyede bilgi sahibi olmasına özen gösteriyoruz. Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığımızla ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemiz kapsamında; aile bütünlüğünün korunmasına yönelik faydalı ve verimli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz.70 yazarın destekleriyle raflarda yerini alan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ kitabımız ile de ailelerde yaşanılan sorunlar, çözüm yolları, aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi yönelik yapılması gerekenleri kalıcı hale getirmiş olduk. Proje kapsamında alanında uzman isimlerin katılımlarıyla eğitim merkezlerimiz ve mahallelerimizde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Eğitim ilk olarak aileden başlar ve ömür boyu devam eder. ‘Mutlu Aile Güçlü Yeşilyurt’ düşüncesinden yola çıkarak eğitim hizmetlerimizi koordine ediyoruz. Bununla birlikte bu yılın başında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk ve akabinde 2022 yılını ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak belirledik. Kadınlarımızın bilgili ve bilinçli olmasını destekleyecek etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü kadın; ailenin de toplumun da mimarıdır, kadınlarımız ne kadar bilinçli olursa toplumsal mekanizmalarda o denli güçlü olur. Hiç şüphesiz; kadın gülerse toplum güler. Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde ki faaliyetlerimiz ile de toplumsal konularda farkındalık oluşturan etkinliklerimize yenilerini ekleyerek toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine cevap veren hizmetlerimizi büyük bir kararlılık, azim ve gayretle sürdüreceğiz. Her şey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt ve kıymetli hemşerilerimizin huzuru, güveni ve sağlığı içindir” şeklinde konuştu.

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