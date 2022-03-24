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Yeşilyurt’ta imar yolları açılıyor

2022 Yılı Yatırım Programına alınan yatırımlar için saha çalışmalarına hız veren Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, son dönemlerde hızla gelişen Tecde Mahallesinin Gül Suyu, Hayrettin Abacı, Göçer ve Alibey Sokaklarının bağlantı yollarını birleştirmek için yol açma ve genişletme çalışmalarına hız verdi.

MALATYA 24.03.2022, 14:19
Yeşilyurt’ta imar yolları açılıyor

2022 Yılı Yatırım Programına alınan yatırımlar için saha çalışmalarına hız veren Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, son dönemlerde hızla gelişen Tecde Mahallesinin Gül Suyu, Hayrettin Abacı, Göçer ve Alibey Sokaklarının bağlantı yollarını birleştirmek için yol açma ve genişletme çalışmalarına hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Yüz Akı Bulvarına (Altın Kayısı) geçiş güzergâhındaki mahallelerde başlatılan imar yolları açma ve genişletme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları neticesinde mahallenin ulaşım ağının her geçen yıl daha iyi bir seviyeye geldiğini ifade eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “ Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek amacıyla bölgede etkin ve kararlı bir şekilde çalışan Yeşilyurt Belediyemizin ekiplerimizin yaptığı hizmetlerle mahallemiz hızla büyüyor. 2021 yılında mahallemizde yaklaşık 10 km’lik imar yolu açıldı. Bahar ayının gelmesiyle birlikte planlamaya alınan imar yollarımızın açılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. İlk etapta Gül Suyu sokağımızda bu çalışmalar başladı akabinde Hayrettin Abacı, Göçer ve Alibey Sokaklarının da bağlantı yollarının açılmasıyla birlikte Yüz Akı Bulvarına geçiş yolumuz tamamen açılmış olacak. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın şahsında tüm ekiplerine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Tecde Mahallesi’nin hayata geçen yatırımlarla birlikte son dönemlerde hızla geliştiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan Tecde Mahallemizdeki imar yollarının açılmasına yönelik çalışmalarımıza başladık. İlçemizin en hareketli mahallelerinden olup, hızla gelişen Tecde’nin ihtiyaç duyduğu okul, yeni park alanları, sosyal donatılar ve karakol gibi yatırımlar için bizlerde üzerimize düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Bölgedeki yeni yatırımların önünü açmak, ruhsat alan konut alanlarının yollarını açıp daha konforlu hale getirmek için ekiplerimiz 7/24 mesai yapıyorlar. Gül Suyu, Hayrettin Abacı, Göçer ve Alibey Sokaklarımızdaki imar yollarının açılması bölgenin trafik akışını rahatlatacaktır, ekiplerimiz bu caddelerde ki çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Bölgemizde açılması ve düzenlenmesi gereken ne kadar yolumuz varsa hepsini gerekli planlamayla yerine getirip, bölgemizin planlı ve sağlıklı gelişimini sürdüreceğiz. Mahalle Muhtarımız, mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızla koordineli ve uyumlu çalışmalarımız neticesinde tespit edilen eksiklikleri gidermeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız neticesinde; konutlaşmanın ve işyerlerinin arttığı Tecde Mahallemiz daha düzenli, daha temiz ve daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşacaktır. Yeni hizmetlerimiz Yeşilyurt’umuza ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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