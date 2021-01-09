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Yeşilyurt’ta ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlara hız verildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde ki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan 1.800 adet kıyafetin yer aldığı yardım kolilerini Mahalle Muhtarlarına teslim etti. Başkan Çınar, vatandaşların gönül dünyalarında güzel bir yer almaya gayret ettiklerini söyledi.

MALATYA 09.01.2021, 15:59
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Yeşilyurt’ta ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlara hız verildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde ki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan 1.800 adet kıyafetin yer aldığı yardım kolilerini Mahalle Muhtarlarına teslim etti. Başkan Çınar, vatandaşların gönül dünyalarında güzel bir yer almaya gayret ettiklerini söyledi.

Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarlıkları ortak Hizmet Binası önünde düzenlenen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’taki kardeşlik ve dayanışma kültürünü güçlü bir temele yerleştirdiklerini bildirdi. ‘Halka Hizmet, Hakka hizmet’ anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda destek olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Müslümanlığın ve Kadim Medeniyet Kültürümüzün temelinde; paylaşma, dayanışma ve kardeşlik vardır. Yardıma ihtiyacı olanların elinden tutmak, zor zamanlarında yanında yer almak, destek olmak bizi biz yapan değerlerimizin başında gelmektedir. İhtiyacı olan bir kardeşimize devletimizin yardımlarını ulaştırma fırsatı veren Rabbime ne kadar hamt etsek azdır. Ünlü Ozanımız Yunus Emre ne diyor; “ Ben gelmedim da’vi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim”. Biz herkesi seviyoruz, herkesi kalpten kucaklıyoruz, hoşgörü ve samimiyetle yardıma ihtiyacı olan kim olursa olsun imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi ulaştırıyoruz” dedi.

En büyük hizmetin gönüllere girmek olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal yardım faaliyetlerimizle ihtiyaç sahipleriyle aramızdaki gönül köprülerimizi her geçen gün daha sağlam hale getirmekteyiz. Hemşerilerimizle aynı gönül dünyasında olmanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Köprüler yapılır, yollar inşa edilir, asfalt dökülür ama gönül kazanmamışsınız bu yatırımların hiç bir kıymeti olmaz. Gönüllerin ihya olması bizim önceliğimizdir. Bu kapsamda; Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve Muhtarlarımızın koordinesinde gerçekleşen bu çalışmalar neticesinde, bölgemizin en büyük sosyal yardım noktası olan Emanet Çarşımızda gerek kendi imkanlarımız gerekse de hayırseverlerimizin yardımlarıyla oluşturduğumuz gıda, temizlik ve kıyafetlerimizi koliler haline getiriyoruz. Mahallelerimizi en iyi bilen ve tanıyan Mahalle Muhtarlarımızın destekleriyle belirlenen ihtiyaç sahiplerine bu yardımlarımızı ulaştırmaktayız. Bugünde Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarlıklarımıza toplamda 1.800 adet kıyafetin yer aldığı kolilerimizi emanet ettik. Sosyal yardımlaşma hizmetlerinde farkını hissettiren ve örnek uygulamalarını gerçeğe dönüştüren bir hizmet anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bölgelerimizin ve hemşerilerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye öncelik tanıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi asla unutmadan, onlara kol kanat gerip, ihtiyaçlarını gidermeye çok büyük önem veriyoruz. Bizler her zaman vatandaşlarımızla, esnaflarımızla ve muhtarlarımızla el ele gönül gönüle yol yürüyoruz. Kamu, kurum, muhtarlarımız ve hayırseverlerimizin destekleriyle bu hizmetlerimizi başarıyla uygulamaktayız. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diye bir sözümüz vardır. Bizler biriz, beraberiz, kardeşiz ve güzel hizmetlerimizi hep birlikte yapıyoruz. Yeşilyurt artık büyüyen bir markadır. Örnek projeler, farklı yatırımlar ve dikkat çekici hizmetlerimizle artık takip edilen, rol model alınan bir Yeşilyurt vardır. Bunu hep birlikte başarıyoruz, insana dokunan hizmetlerimiz neticesinde

Yakaladığımız başarı çıtamızı daha fazla geliştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Tek gayemiz, Yeşilyurt’umuzun tüm bölgelerini geliştirmek ve bütün hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesidir” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanlığı yapan Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz, Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Özcan Gözene, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci ve Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ise, sosyal yardım hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Yeşilyurt Belediyesinin ‘AK Belediyecilik’ hizmetlerini layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “ Yerel Yönetimlerde AK Belediyecilik artık markalaşmıştır. AK Partinin en büyük başarılarından bir tanesi de yerel yönetimlerde ortaya koyduğu bakış açısı ve vizyonel yönetim tarzıdır. Rutin belediyecilik hizmetlerini layıkıyla yerine getiren yerel yönetimlerimiz, insana dokunan sosyal belediyecilik hizmetleriyle farkını güçlü bir şekilde hissettirmeye devam etmektedir. Genç, çalışkan ve koşturan bir Belediye Başkanına sahip olan Yeşilyurt Belediyemizin de AK Belediyeciliğin farkını ortaya koyan bir hizmet anlayışına sahip olması hepimizi mutlu etmektedir. Klasik belediyeciliğin tüm gerekliliğini yerine getiren Mehmet Çınar Başkanımız ve ekibi, sosyal, kültürel, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerinde de başarılı hizmetlerine bugün bir yenisini daha eklemiştir. Yeşilyurt Belediyemizin imkanlarının yanı sıra hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla oluşturulan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün toplam 1.800 adet kıyafetimizle ihtiyaç sahiplerimize bir nebze olsa da destek vermiş oluyoruz” diye konuştu.
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