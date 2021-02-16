Yeşilyurt’ta ihtiyaç sahiplerine bakliyat desteği

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Nohut ve kuru fasulye paketlerimizi Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık” diye konuştu.

850 metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısı Marketini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, raflarda yerini alan nohut ve kuru fasulye paketlerini inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ‘insan odaklı’ hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğal ortamlarda yetiştikten sonra özel paketler halinde Emanet Çarşına getirilip reyonlarda yerini alan nohut ve kuru fasulyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde örnek bir uygulamayı hayata geçiren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ile ürünlerin paketlenme aşamasında destek sağlayan Arguvan Belediyesi, Arguvan Kalkınma Kooperatifi ve Arguvan Ziraat Odasına teşekkürlerini sundu.

Farklı bir projeyle toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünden emanet kart alan vatandaşların, ücretsiz yaptıkları market alış verişlerinde bu ürünlerden temin edebileceklerini söyledi.

‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine değer katacak güzel bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Çınar, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz, Gönül Belediyeciliği hizmetlerine farklı bir bakış açısı kazandıracak çok güzel ve örnek bir uygulamayı başarıyla hayata geçirdiler. Bizler bütün yatırımlarımız ve projelerimizin temeline toplumsal dayanışma, paylaşım ve kardeşlik hukukunu yerleştirdik. Yeşilyurt’umuzda hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği hizmetlerimizle harmanlayarak, insan odaklı projelerimizin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlıyoruz. Pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımıza Yeşil Gıda Seracılık ve Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında hazırlanan meyve ve sebzelerimizi paketler halinde teslim etmiştik. Bu tür üretim alanlarımızda yetiştirdiğimiz doğal ürünleri bilindiği üzere Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Pazarımız aracılığıyla hemşerilerimize ulaştırmaktayız. Cumhurbaşkanımızın üzerinde özenle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine bizlerde her türlü alanda farklı projelerle destek olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda; Kayısı Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında doğal ortamlarda yetiştirdiğimiz nohut ve kuru fasulyelerimizi, Arguvan Belediyesine Arguvan Kalkınma Kooperatifine ait Paketleme Tesislerinde hazır hale getirdik. Hijyenik ortamlarda paketlendikten sonra bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşımıza getirilen nohut ve kuru fasulye paketlerimizi, raflarımıza yerleştirdik. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzden emanet kart alan ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz ve büyüklerimiz, ücretsiz alış verişleri sırasında bu ürünlerden temin edebilecektir. Toplumsal farkındalık oluşturacak güzel bir projeyle ihtiyaç sahiplerimizin yanında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyoruz. Belediyemizin imkanlarının yanı sıra hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı market raflarımızda, üretim alanlarımızda yetiştirip paketleyeceğimiz farklı ürünleri de ilerleyen zamanlarda yer alacaktır. Bir yandan bin 500’e yakın hemşerimizin yüklediğimiz puanlarla alış verişini yaptığı marketimizin raflarını doğal ve organik ürünlerle daha hareketli bir görüntüye ulaştırırken, diğer taraftan da 100’de 100 yerli tohumlardan üretimini yaptığımız doğal ürünlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamış oluyoruz. Bu çalışmanın boyutunu geliştireceğiz. Böylesine güzel ve örnek alınacak başarılı bir projeyi gerçeğe dönüştüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzün değerli ekipleri başta olmak üzere bakliyat ürünlerimizin paketlenme aşamasında desteklerini esirgemeyen Arguvan Belediye Başkanımıza, Arguvan Kalkınma Kooperatifi Başkanımıza ve Arguvan Ziraat Odası Başkanımıza şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.