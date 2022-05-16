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Yeşilyurt’ta ’’huzur’’ konferansı

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenip, Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Ailede Huzur Nasıl Sağlanır?’ konferansı büyük ilgi gördü. Malatya Kongre ve Kültür Merkezini tıklım tıklım dolduran Malatyalılar, Saliha Erdim’in sunumunu ilgiyle takip ettiler.

MALATYA 16.05.2022, 11:50
Yeşilyurt’ta ’’huzur’’ konferansı

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenip, Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Ailede Huzur Nasıl Sağlanır?’ konferansı büyük ilgi gördü. Malatya Kongre ve Kültür Merkezini tıklım tıklım dolduran Malatyalılar, Saliha Erdim’in sunumunu ilgiyle takip ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine ‘Ailede Huzur Nasıl Sağlanır?’ konferansı için Malatya’ya gelen Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim, Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunu tamamen dolduran sevenleriyle gönül dolusu sohbetler yapıp, aile kavramının korunması ve güçlendirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu. Vatandaşların taleplerine göre konser, panel ve konferansları Malatyalılarla buluşturup, ilgi ve katılımın yüksek olduğu kültürel etkinliklere bir yenisini daha ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ve Eşi Ayşe Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, Battalgazi Belediye Başkanının eşi Yıldız Güder, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Kadın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sevenlerinin yoğun ilgisi altında sahneye çıkan Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim, aile içi iletişim, aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi, toplum için ailenin önemi üzerine doyumsuz bir sohbet gerçekleştirdi.

Aile kavramının korunması için herkesin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Erdim, “ Aile içinde saygı, sevgi, ve hoşgörü çok önemlidir, herkes birbirinde saygı duymalı ve birbirini motive edecek davranışlarda bulunmalıdır. Anne ve baba çocuklarına örnek davranışlarda bulunmalıdır, aile içinde kullanılan dil ve üslup büyük önem taşıyor, dilimiz güzel olursa halimizde güzel olacaktır. Karşımızdakine değer verecek bir davranış şeklini hayatımızın her anında ortaya koymamız, aile içindeki dayanışma ve birliktelik anlayışına büyük güç katacaktır. Eşlerin birbirine karşı tutumları, yaklaşımları, söylemleri ve davranış şekilleri iyi niyet temelinde yükselmelidir. İyi niyetleri görme avcısı olmalıyız, faziletleri fark etme ve fark ettirme avcısı olmalıyız. Aile, ahlakın oluştuğu ve geliştiği kurumdur. Aile dinin öğrenildiği ve ilk yaşandığı kurumdur. Aile insani değerlerin sözlü ve fiili olarak örneklendiği, yeni değerlerin üretildiği, insanların birbirlerini yücelttiği, Allah ile aralarındaki engelleri kaldırdığı kurumdur. Ailesinin izini taşımayan yoktur.İnsan önce kendisini sevmeli ve değer vermelidir, kendisini yaradan Rabbine şükretmelidir, bunu yaparsak herkese severiz” diye konuştu.

Konferansa gösterilen ilgiden çok memnun kaldığını ifade eden Erdim, “Malatyalı büyüklerimin, kardeşlerimizin ve çocuklarımızın gösterdiği bu yoğun ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri çok güzel ağırlayan başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız olmak üzere emek ve katkı sunan herkese saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Çınar, kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini vurguladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Erdim’i Malatyalılarla buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Aile kavramını korumak ve güçlendirmek adına hayata geçirdikleri kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Çınar, “ Davetimize icabet edip Malatya’lı sevenleriyle bir araya gelen Araştırmacı-Yazar Saliha Erdim’e şahsım ve tüm hemşehrilerim adına öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Tıklım tıklım dolan salonumuzda büyük bir teveccüh ve ilgiyle karşılanan Saliha Erdim hanımefendi, gönül dolusu sohbet ve tavsiyeleriyle güzel bir akşamı bizlere yaşattı, Allah ondan razı olsun. Her aşıdan faydalı ve verimli geçen kültürel etkinliğimizde salonu tamamen dolduran değerli hemşehrilerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak aile kavramının muhafaza edilmesi ve güçlenmesi adına toplumsal farkındalık oluşturacak etkinliklere devam ediyoruz. Güçlü aile güçlü toplum güçlü toplumda güçlü bir gelecek demektir. İnsana değer veren bir toplumu yetiştirmek, mutlu aileleri oluşturmaktan geçiyor. Bizler hemşehrilerimizin mutluluğu, huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Bundan sonra da bu tür büyük ilgi gören faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erdim’e protokol üyeleri tarafından çiçek, kayısı paketi ve tablo hediye edildi. Erdim, büyük ilgi gören konferansının ardından sevenleriyle bol bol resim çektirip, kitaplarını imzaladı.

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