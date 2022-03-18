Yeşilyurt’ta hoşaf ve arpa ekmek dağıtıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünde şehitlerin ve gazilerin hatırasını yâd etmek maksadıyla Yakınkent Asife Rahmi Akıncı Camii’ de Cuma Namazı sonrasında vatandaşlara arpa ekmeği ve hoşaf ikram etti.

Büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerini sundular.

Arpa ekmeği ve hoşaf dağıtımı sırasında Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı genç tiyatrocular tarafından Çanakkale Zaferini anlatan gösteriler sergilendi.

Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mükremin Yağbasan, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü nedeniyle Yakınkent Asife Rahmi Akıncı Camii’ de Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarımıza arpa ekmeği ve hoşaf ikram ettik. Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferinin o asil ruhunu yaşatmak hepimizin temel görevidir. Tarihimizde unutulmaz iz bırakan 250 bini aşkın şehidimizin ve yüz binlerce gazimizin bizlere armağan ettiği Çanakkale Zaferinin 107’nci yıldönümünde başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz” diye konuştu.