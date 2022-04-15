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Yeşilyurt’ta gençler için özel proje

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Haydi Gençler! Fikir ve Uygulama Sizden, Destek Bizden’ sloganı ile Yeşilyurt ‘Genç Çalışma Grupları’ Projesi başlatıldı.

MALATYA 15.04.2022, 13:57
Yeşilyurt’ta gençler için özel proje

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Haydi Gençler! Fikir ve Uygulama Sizden, Destek Bizden’ sloganı ile Yeşilyurt ‘Genç Çalışma Grupları’ Projesi başlatıldı.

Yeşilyurt İlçesindeki 37 lisenin 9, 10 ve 11 sınıflarında okuyan öğrencilerin katılımıyla oluşturulacak Genç Çalışma Grupları eğitim, kültür, spor, çevre ve sıfır atık konularında projeler hazırlayacaklar. Dünyada hızla ilerleyen teknolojinin yanı sıra toplumsal hayatı olumsuz etkileyen pandeminin etkisiyle iletişim sorunu yaşayan gençleri topluma kazandırmayı hedefleyen Yeşilyurt ‘Genç Çalışma Grupları’ projesine katılacak olan öğrenciler tarafından belirlenen konu başlıklarında projeler hazırlanıp, fikir ve öneriler ele alınacak. Gençleri toplumsal sorunlara ve olaylara karşı duyarlı hale getirip yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine aktif katılımlarını da sağlamayı hedefleyen Yeşilyurt ‘Genç Çalışma Grupları’ Projesinin tanıtım toplantısı Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye çapında gençlere en fazla yatırım yapan bir belediye olarak, gençlerin farklı fikir, öneri ve projelerini paylaşacakları Yeşilyurt ‘Genç Çalışma Grupları’ Projesini gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Özgüveni yüksek, idealist, hedefleri olan ve her alanda kendisini yetiştirmek için çaba sarf eden bir gençlik modeli için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Çınar, Genç Çalışma Gruplarında ortaya konacak fikir ve önerilerin yanı sıra hazırlanacak projelerin, Yeşilyurt’taki yeni yatırımların önünü açacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldıkları başarı plâketinden sonra gençlere yönelik hizmetlere daha fazla ağırlık verdiklerini dile getiren Çınar, Yeşilyurt İlçesindeki liselerin 9, 10 ve 11 sınıflarında okuyan öğrencilerin katılımıyla kurulacak olan Genç Çalışma Gruplarından çıkacak fikir, öneri ve projelerden üst seviyede yararlanacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte gençlerin sosyal hayata ve yerel yönetimlerin çalışmalarına daha fazla katılımlarını teşvik edecek önemli bir projeyi başlattıklarını belirten Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda farklı, her alanda dikkat çekici, her alanda örnek alınan projelerimize bir yenisini daha ekledik. İlçemizin eğitim seviyesini ve kalitesini daha iyi bir noktaya taşımak adına bugüne kadar çok güzel projelerde birlikte çalıştığımız İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan ‘Yeşilyurt Genç Çalışma Grupları’ adı altında yeni bir projeye daha başlamış durumdayız. Projemizin temel hedefi; teknolojinin hızla ilerlemesinin yanı sıra pandemiyle birlikte yalnızlaşan ve iletişim sorunu yaşayan gençlerimizi toplumsal hayata kazandırmak, yerel yönetimlerin çalışmalarına katılmaya teşvik edip karar mekanizmalarına dahil etmek, yeni ve farklı projeler üretmeleri için destek sunmaktır. İlçemizdeki 37 lisemizin 9, 10 ve 11 sınıflarında okuyan öğrencilerimiz arasında kurulacak çalışma grupları eğitim, kültür, çevre, spor, sıfır atık ve farklı konu başlıklarında projeler hazırlayarak, farklı fikir ve tespitlerini paylaşacaklar. Gençlerimizin çalışma gruplarında hazırlayacakları projeler, Yeşilyurt’ta hayata geçireceğimiz yeni gençlik yatırımları başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni hizmetlerin önünü açacaktır. Bu projeyle birlikte gençlerimizi daha fazla yerel yönetimlerin çalışmalarına dâhil etmiş oluyoruz, bununla birlikte araştıran, sorgulayan, eleştiren ve farklı fikirler üreten gençlerimiz içinde kendilerini ifade etme fırsatı sunmuş oluyoruz. Böylesine özel ve değerli bir projenin hayata geçmesine katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerin sosyal, kültürel ve sportif hayatlarını zenginleştirecek çok güzel yatırımlarda bulunduklarına dikkat çeken Çınar, “ Yeşilyurt’u spor ve gençlik kenti yapma yolunda çok büyük mesafeler aldık. Türkiye çapında gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasında ilk sıralarda olmanın verdiği ağır sorumlulukla birlikte yeni yatırımlar ve projelere yelken açtık. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı plaketiyle taçlandırdığımız 2021 yılındaki gençlik yatırımlarımız çerçevesinde Yeşilyurt Belediyespor çatısı altında 21 farklı branşta 3 bin 700’ü lisanslı olmak üzere toplam 21 bin sporcuya hizmet ediyoruz, bu alanda ciddi bir başarıya ulaştık. Gençlik yatırımlarımızı sürekli geliştirip, yeni projelerle büyütüyoruz. Bizim çalışma felsefemizde durmak asla yoktur. Gençlerimizi her alanda geliştirmek için kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri, Strateji, AR-GE ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde gençlerimizin hayatın her alanında daha bilgili ve donanımlı bir dünya görüşüne sahip olabilmesi için etkinliklerimize devam ediyoruz. Sürekli gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek içinde farklı alanlarda gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Millet Kıraathanelerimiz, Spor Sahalarımız, Yeşilkonaklarımız, Bilgi Evlerimiz, Gençlik ve Sanat Merkezlerimizde gençlerimize yönelik spordan sanata, kültürden eğitime kadar farklı alanlarda kurslar düzenliyoruz. Yeni dönem kurslarımıza dron, robotik kodlama, bilgisayar ve TEKNOFEST hazırlık kurslarını da ekleyerek, bu alanlara meraklı gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesine imkan sunuyoruz. İlçemizdeki iki okulumuza TEKNOFEST Yarışmalarında destek olduk, çok güzel başarılar elde ettik, yeter ki bir insan istesin aşamayacağı engel yoktur. Gençlerimizin daha güçlü iletişime sahip olabilmesi, yeni arkadaşlıklar edinmesi ve sosyal yönünü daha aktif hale getirmesine bizler büyük önem veriyoruz. Çünkü gençlerimizin farklı fikir ve tespitlerine çok büyük ihtiyaç duyuyoruz, onların her türlü konudaki fikirlerine sonuna kadar açığız. Okul Müdürlerimiz ve Öğretmenlerimizin de büyük destekleriyle okullarımızda ki öğrencilerimizi yeni projelerimize entegre ederek, onlarla birlikte yeni kararlar alıp uygulayarak hizmetlerimizin boyutunu daha fazla geliştirmek istiyoruz. Bu projeyle birlikte gençlerimizi yarıştıracağız, farklı projeler üretmeleri için destek vereceğiz. Çünkü gençlerimiz ne kadar iyi gelişirse, kendilerini geleceğe ne kadar iyi hazırlarsa geleceğe daha güvenle bakabiliriz” şeklinde konuştu.

Çınar konuşmasından sonra Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile birlikte Yeşilyurt ‘Genç Çalışma Grupları’ Projesi işbirliği protokolünü imzaladı.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mükremin Yağbasan da tanıtım toplantısında Yeşilyurt ‘Genç Çalışma Grupları’ Projesinin amaç ve hedefleri üzerine katılımcılara görsel sunum destekli bilgiler aktardı.

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