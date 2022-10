Yeşilyurt’ta genç yeteneklere ödül

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle teknolojinin ve pandeminin etkisiyle iletişim sorunu yaşayan gençleri topluma kazandırılarak, toplumsal sorunlara ve olaylara karşı daha duyarlı hale getirmek amacıyla düzenlenen ‘Genç Çalışma Grupları’ projesinde dereceye giren okulların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Yeşilyurt İlçesindeki 32 lisenin 9, 10 ve 11’nci sınıflarında okuyan öğrencilerin katılımıyla kurulan ‘Genç Çalışma Grupları’ eğitim, kültür, spor, çevre ve sıfır atık konularında projeler hazırladı. 32 lisenin 38 projeyle katıldığı yarışma sonunda Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, 10 projenin desteklenmesine karar verildi. Dünyada hızla ilerleyen teknolojinin yanı sıra toplumsal hayatı olumsuz etkileyen pandeminin etkisiyle iletişim sorunu yaşayan gençleri topluma kazandırmak, yapılan hizmetleri araştıran, değerlendiren, eleştiren ve iyileştirilmesi yönünde fikirler üreten gençlerin yetişmesini sağlamak ve ürettikleri projeleri hayata geçirmeleri konusunda gençleri desteklemeyi hedefleyen ‘Genç Çalışma Grupları’ proje yarışmasında dereceye giren okulların ödülleri Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bektaş Bakır, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı projenin tanıtım Toplantısı ve Ödül Töreninde, desteklenmesine karar verilen 10 projenin sunumları yapıldı. Sunumların ardından ödül almaya hak kazanan projeleri hazırlayan okulların müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

‘Genç Çalışma Grupları’ proje yarışmasına katılan bütün okulların idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin büyük bir emek ve gayretle hazırladıkları her projenin toplumsal gelişme ve ilerleme adına büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hep birlikte hareket ederek fikir ve proje üreten gençlerle gurur duyduklarını vurgulayan Çınar, ’’Öğrencilerimizin fikir ve proje üretmesi noktasında güzel bir projenin altına imza atan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze, projeye destek sunan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizler her zaman öğrencilerimizle ve gençlerimizle bir aradayız. Her hafta bir okulumuzda farklı projeyle öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. ‘Haydi Gençler! Fikir ve Uygulama Sizden, Destek Bizden’ sloganıyla düzenlenen bu güzel etkinlik için eğitim, kültür, spor, çevre ve sıfır atık konularında farklı fikirler ve projeler üreten öğrencilerimizle bizler gurur duyuyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle ortaklaşa düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle öğrencilerimizi proje üretmeye teşvik ediyoruz. Eğitimle ilgili kamu ve kurumlarımızla birlikte hareket ederek, koordineli çalışarak güzel ve başarılı projelerin altına imza atıyoruz. ‘Genç Çalışma Grupları’ projemizde bu birlikteliğin güzel bir yansımasıdır. Gençlerimizin düşüncelerine ve önerilerine saygı duyuyoruz, onların projelerinden üst seviyede faydalanıyoruz. Gençlik yatırımlarında bölgede takip edilen bir ilçe olmamız, gençlerimizle kurduğumuz sağlam diyalog ve iletişimden kaynaklanmaktadır. Pandemi döneminde eve kapanan ve iletişim sorunu yaşayan gençleri topluma kazandırmak, onları toplumsal sorunlara ve olaylara karşı duyarlı hale getirmek, yerel yönetimler alanında bilgilendirilmeleri ve yerel yönetimlerin projelerine nasıl dahil olacaklarını öğrenmelerini sağlamak, gençlerin birlikte çalışma, karar alma, proje üretme ve ürettikleri projeleri hayata geçirme kapasitelerini arttırmak ve ürettikleri projeleri hayata geçirmeleri konusunda onları desteklemek için düzenlenen bu çalışmaya katılan öğrencilerin geliştirdikleri farklı projeler, çalışmalarımıza ışık tutacaktır. 32 lisemizden katılan çalışma gruplarımız tarafından hazırlanan 38 farklı proje içerisinde 10 projenin desteklenmesine yönelik bir karar alındı. Bütün okullarımızı tebrik ederken, ödül almaya hak kazanan gruplarımızı canı gönülden kutluyorum. Bizim tek amacımız; gençlerimizi her alanda yetiştirmek, geliştirmek ve ileriyi seviyeye taşımaktır. Bu projemizde belirlediğimiz hedefe ulaşmada çalışmalarımıza güç katmıştır” diye konuştu.

Liselerde oluşturulan çalışma gruplarında yer alan öğrenciler ise kendilerine bu fırsatı tanıyıp, her türlü desteği veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Genç Çalışma Grupları projesinde desteklenmesine karar verilen projeler şunlar oldu:

’’Turgut Özal Anadolu Lisesi: ‘Hayatı ve Dersleri Dramalarla Yaşıyor ve Öğreniyoruz’, Gevher Nesibe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi: ‘Temiz Çevre ve Sağlıklı Yarınlar’, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi: ‘Çık Dışarıya Oynayalım’, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi: ‘Sıfır Atık’, Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: ‘Gönüllü Kalpler Birliği’, Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: ‘Oyun Her Yerde’, Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: ‘Kapıdan Cebe Anahtar’, Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi: ‘MFÇAL Yıldızları’, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu Lisesi: ‘Mutlu Gençlik Güçlü Toplum’ ve Mahmut Celalettin Ökten Anadolu Lisesi: ‘Atma Geri Dönüştür.’’