Yeşilyurt’ta estetiği bozan 126 binaya restore edildi

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nde evler renk renk boyanıyor. Yeşilyurt’ta 126 bina kent estetiğine uygun hale getirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin dört bir tarafındaki cadde ve sokaklarımızın prestijini artırmak amacıyla başlattığımız sokak sağlıklaştırma projelerimizle bugüne kadar 126 binanın dış cephelerini restore ederek, kent estetiğine uygun hale getirdik” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde tespit edilen sokak ve caddelerdeki binaların dış cepheleri sosyal dokuya uygun boyalarla restore edilip, kaldırımlar düzenlenirken, aydınlatmalar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte mahallelilik kültürü yeniden canlanıyor.

“ 126 bina kent estetiğine uygun hale getirildi”

Yeşilyurt’un eski yerleşim yerlerinden olan Çırmıhtı’nın muhtelif caddelerinde ki binalarda ve işyerlerinde gerçekleşen dönüşüm projelerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk etapta Gündüzbey, Çırmıhtı, Kiltepe, Çarmuzu ve Kaynarca mahallerinde başlayan çalışmalar kapsamında toplamda 126 binanın dış cephesini restore ederek, sokakların prestij seviyesini yükselttiklerini söyledi.

Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarının temiz, düzenli ve konforlu hale gelmesi adına yoğun bir tempoyla çalıştıklarına dikkat çeken Çınar, “ Baharın gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikte Yeşilyurt’umuzun her noktasında farklı bir güzellik, farklı bir ahenk ortaya çıkmaya başladı. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu yaşanan güzelliklere sokak sağlıklaştırma projelerimizle destek oluyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan sokak sağlıklaştırma projelerimiz kapsamında; ilçemizin farklı bölgelerindeki cadde ve sokaklarda dış cepheleri eskimiş ve deforme olmuş binaları ve işyerlerinin dış yüzeylerinin tadilatını yapıp, sosyal dokuya uygun renk tonlarıyla baştan aşağıya dönüşümünü sağlıyoruz. Bugüne kadar ki çalışmalar neticesinde; Gündüzbey’de 26, Çırmıhtı bölgesinde 23, Kiltepe’de 44, Çarmuzu’da 13 ve Kaynarca mahallemizde 20 binayı restore ederek, toplamda 126 binanın dış cephesini kent estetiğine yakışır seviyeye ulaştırdık. İlçemizin daha fazla güzelleşmesi adına yürüttüğümüz bu tür dönüşüm projelerimizle cadde ve sokaklarımız neşeli ve güzel bir görüntüye kavuştu. İlçemizin tarihi bölgelerinden olan Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi bölgelerimizde ki tarihi tescil konaklarımızı bir yandan restore edip buralara farklı temalı müzeler kurarken, diğer taraftan evlerimizin dış cephelerini sosyal dokuya uygun renk tonlarıyla dönüşümünü sağlayarak restorasyon projelerimizi bir anlamda taçlandırıyoruz. Restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerimizle Yeşilyurt’umuzun çehresinin baştan aşağıya değiştiriyoruz, turizm potansiyelinin hareketlenmesine destek oluyoruz. Vatandaşlarımız ve esnaflarımızda bu tür hizmetlerden memnunlar, dışarıdan kentimize gelip Yeşilyurt’u ziyaret edenler misafirlerimizde cadde ve sokaklarda ki bu dönüşümden dolayı memnuniyetlerini bizimle paylaşıyorlar. Amacımız, Yeşilyurt’un tüm güzelliklerini farklı ve dikkat çekici projelerle ön plana çıkarmak, güzelliklerine yeni güzellikler katmaktır” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya’dan övgü

Sokak sağlıklaştırma projelerinin Yeşilyurt’a farklı bir hava kattığını söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, “ Belediyemiz tarafından yürütülen restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri, havasıyla suyuyla, misafirperver ve hoşgörülü insanlarıyla çok güzel bir atmosfere sahip Çırmıhtı bölgemizin daha fazla güzelleşmesini sağlamıştır.Lezzet Caddesindeki konakların dönüşümünden Gündüzbey’de gerçekleşen yatırımlara kadar tüm bölgeyi kapsayan projeler, Çırmıhtı’mızın tarihsel ve kültürel hüviyetinin ön plana çıkmasına öncülük etmiştir.Bu tür projeler kentimiz ve ilçemiz için büyük önem taşımaktadır.Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarına bölgemize değer katan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çırmıhtı bölgesinde gerçekleşen inceleme ziyaretine, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Hamit Ilıcak ve AK Parti İlçe Teşkilat Üyelerinin yanı sıra Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topaloğlu da eşlik etti.