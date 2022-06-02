Yeşilyurt’ta çevre düzenlemeleri devam ediyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre düzenleme çalışmalarını incelemesinde, “Kırsal bölgelerimizden Samanköy’ün ihtiyaç duyduğu yatırımları teker teker hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Samanköy mahallesinde devam eden taş duvar yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyen Samanköy Mahallesi Muhtarı Ali Patlar, “ Mahallemizin ihtiyaç duyduğu taş duvar çalışmaları başta olmak üzere diğer hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. Samanköy mahallesindeki yaşam seviyesini artıran yatırımlara aralıksız devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “2022 Yılı Yatırım Programına aldığımız hizmetlerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Merkez- kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın eksikliklerini planlı ve sistemli çalışarak gideriyoruz. İlçemizin her noktasında aktif ve dinamik bir şekilde çalışan Fen İşleri Müdürlüğümüzün Samanköy mahallesindeki taş duvar yapımı devam ederken bizlerde hem personellerimiz hem de mahalle sakinlerimizle bir araya gelip çalışmalarımızı yerinde takip ettik. Pandemi süreci ve doğal afetlerden dolayı son dönemlerde çok fazla tercih edilen kırsal bölgelerimizin başında gelen Samanköy mahallemizin sosyal yaşam seviyesini artıracak, burada yaşayan hemşehrilerimizin rahat ve güvenli yollarda yolculuk etmesini sağlayacak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Muhtarımızın talebi ve yapılan incelemelerden sonra mahallemizin giriş noktasında ki yolun dar olmasından dolayı sıkıntı yaşandığını tespit eden ekiplerimiz, öncelikle yolun etrafını taş duvarlarla kaplayacaklar ardından yol genişletme çalışmalarıyla bu yolun güvenliğini daha iyi bir seviyeye çıkartıp var olan bir sorunu kökten çözüme kavuşturmuş olacaklar. Taş duvar yapımı ve yol genişletme çalışmalarından sonra araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmiş olacağız. Ekiplerimize çalışmalar sırasında desteğini eksik etmeyen Mahalle Muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm mahallelerimizi geliştirmek, büyütmek ve yaşam standardını artırmak için 7/24 mesai yapıyoruz” diye konuştu.