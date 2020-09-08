Yeşilyurt’ta cephe sağlıklaştırma projelerine önem

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, bölgedeki tarihi binaların ve dükkanların dış cephelerini Cephe Sağlıklaştırma projesiyle yenileyerek bölgenin tarihsel kimliğine yeni değerler kazandırıyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel mirasını korumanın yanı sıra yöresel lezzetlerini iç ve dış turizme kazandırmak adına ciddi yatırımların hayata geçmesini sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla başlatılan Cephe Sağlıklaştırma projesi ilk olarak Hıroğlu Mahallesinde hayata geçti. Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalar kapsamında Hıroğlu mahallesinde bulunan 11 dükkan ile 21 evin dış cepheleri Osmanlı motiflerine uygun mimariyle baştan aşağıya iyileştirilip, tarihi dokuya uygun hale getirildi” şeklinde bilgi verildi.

"Gündüzbey’deki 13 bina tamamlandı, 8 binada yapım işleri sürüyor"

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projeleri çatısı altında Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgelerini kapsayan restorasyon, değişim ve dönüşüm projelerini bir bütün halinde sürdüren Yeşilyurt Belediyesinin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği ‘Cephe Sağlıklaştırma’ projesinin ikinci etabı ise Gündüzbey İsmetpaşa Caddesinde uygulandı. Yapılan teknik analizler, bina incelemeleri ve hazırlanan projelerin neticesinde başlayan çalışmalar kapsamında; 8 ev ile 5 dükkanın dış cepheleri yenilenirken, kalan 8 binadaki çalışmalarda yakın zamanda tamamlanacak” denildi.

“Tarihi caddelerimiz ve binalarımızı estetik bir görüntüye ulaştırıyoruz”

Çırmıhtı ve Gündüzbey’in tarihsel zenginliklerini iç ve dış turizme kazandırmak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın büyük bir özenle üzerinde durduğu ‘Lezzet Vadisi’ yatırımları çatısı altında başlattığımız ‘Cephe Sağlıklaştırma’ projemiz tarihi bölgelerimizdeki binaların daha estetik bir görüntüye ulaşmasını sağlamıştır. Tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekici bir atmosfere sahip bu bölgemizin değerini daha da artırmak için; turizmden hak ettiği yere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Belediye Başkanımızın talimatları neticesinde Tesisler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda devam eden ‘Cephe Sağlıklaştırma’ projemiz kapsamında ilk olarak Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesinde bulunan toplamda 32 binamızın dış cephelerini tarihi dokuya uygun hale getirdik, ekiplerimizin büyük titizlik ve özenli çalışmalarının ardından bölgemizdeki binaların çehresini değiştirdik. Yeşilyurt Belediyemizin bütçesi ve imkanlarıyla hayata geçirdiğimiz projemizin ikinci etabı kapsamında Gündüzbey İsmetpaşa caddesinde bulunan 13 binamızın dış cephelerini yenileyen ekiplerimiz, kalan 8 binanın yapım işlerine devam etmektedir. Projemizin temel amacı; tarihi sokaklarımızın çağdaş bir görünüme kavuşması, mimarlık ve şehircilik kuralları çerçevesinde kent estetiğine katkı sağlayacak düzeye ulaşmasıdır. Bu tür farklı projeler ve yenilikler sayesinde bölgemizin turizm potansiyelini artırıp, yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilçemizi ziyaret etmesini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.