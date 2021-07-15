Yeşilyurt’ta belediye personeli aşılanıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi personelleri, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 virüsüne karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediye Hizmet Binasında kurulan stantta aşılarını olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programında Sosyal Güvenlik Kurumu’na(SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevularının açıldığının açıklamasıyla birlikte Yeşilyurt Belediyesi de harekete geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarına tam destek veren Yeşilyurt Belediyesi’nde bugüne kadar pek çok belediye personeli sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını yaptırırken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi de, Belediye Hizmet Binasında kurulan standa başvurusunu yapıp aşı olmak isteyen personellerin aşılarını yapmaya başladı. Aşılarını olan personeller, sağlıklı bir hayat için herkesi aşı olmaya davet ettiler.

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağır hasarlara yol açtığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm vatandaşları Covid-19 virüsüne karşı aşı olmaya davet etti.

Salgının bir an önce kontrol altına alınıp eski normal yaşama dönüş için aşının önemli olduğunu dile getiren Çınar, “Sağlık Bakanlığımızın Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı aşılama programına Belediye olarak tam destek veriyoruz. Uzunca bir süredir zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgının yol açtığı hastalıklardan kaynaklı bir çok insanımızı kaybettik. Özlediğimiz hayata ve sevdiklerimize yeniden kavuşmak ve toplumsal bağışıklığının oluşması için tüm hemşerilerimizi aşı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızla yakın temasta olan sahadaki bütün mesai arkadaşlarımıza yönelik aşı uygulamamıza hız verdik. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Belediye Hizmet Binasına kurulan standa gelerek aşı olmak istediğini ifade eden personellerimize sağlık çalışanlarımız tarafından aşıları yapılmaya başladı. Böylesine hassas bir konuda bizlere desteklerini esirgemeyen İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Amacımız, hem vatandaşlarımızı hem de mesai arkadaşlarımızı Covid-19 virüsüne karşı korumaktır. Korona virüs salgınını ancak toplumsal bağışıklığı artırarak hayatımızdan çıkartabiliriz. Bunun içinde hepimizin aşı olması gerekiyor. Aşılarını yaptıran tüm personelimize şifa diliyor, hassasiyetleri dolayısıyla kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.