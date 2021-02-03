Yeşilyurt’ta Belediye Meclisi şubat ayı toplantısını yaptı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Başkan Vekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Ocak Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun, Mollakasım mahallesi 26 ada 10 nolu parselin bulunduğu sokağa ‘Kutluay’, Yakınca mahallesi Galericiler Sitesindeki 500 metrelik imar yoluna ise TRT Sanatçısı Malatya’lı Selahattin Alpay’ın isminin verilmesine yönelik teklifini görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Ölçüler Ayarlar Grup Merkezi Memurluğunun kaldırılması yönündeki teklifi ise kabul etti.

Yeşilyurt’ta sosyal, kültürel, eğitim ve sportif anlamda farklı organizasyonlar düzenleyerek sosyal dayanışma ve kültürel zenginliklerin artması noktasında faaliyetlerde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyinin, 2021 yılında yaşlı, engelli, genç, kadın ve çocuklara yönelik düzenleyeceği organizasyonlar için 150 Bin TL. yardım talebini görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki imar maddelerinden birçoğunu onaylayıp kabul ederken, dört maddenin ertelenmesine, iki maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesini kararlaştırdı.

Mart ayı toplantısı 3 Mart’ta

Şubat Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı Toplantısını 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.