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Yeşilyurt’ta "askıda çorba" projesi başlatıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından askıda çorba projesi hayata geçirildi. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, askıda çorba uygulamasına Gedik ve Barguzu Sosyal Tesisleri’nde başlatıldığını kaydetti.

MALATYA 30.11.2021, 12:31
Yeşilyurt’ta "askıda çorba" projesi başlatıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından askıda çorba projesi hayata geçirildi. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, askıda çorba uygulamasına Gedik ve Barguzu Sosyal Tesisleri’nde başlatıldığını kaydetti.

Yeşilyurt Belediyesi, "Emanet Ekmek" projesinden sonra ‘Askıda Çorba’ projesini de başlattı. Toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunun ön planda olmasını sağlayacak projelere ayrı bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla; Yeşilyurt İŞGEM Şirketi tarafından işletilen Gedik ve Barguzu Sosyal Tesislerin yanı sıra Yöresel Ürünler Çarşısında startı verilen ‘Askıda Çorba’ projesi, Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’ta hayata geçti.

Proje sayesinde, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmet veren sosyal tesislerden faydalanan duyarlı vatandaşlar ve hayırseverler, yerleştirilen dijital ekranlara istedikleri kadar çorba bağışlayabilecekler. İhtiyaç sahibi vatandaşlarda şu anda üç ayrı tesiste başlayan ancak ilerleyen zamanlarda sayısı artacak olan işletmeler ve lokantalara giderek ücretsiz bir şekilde çorbalarını içebilecekler.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine geldiği Yöresel Ürünler Çarşısında ‘Askıda Çorba’ projesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine ‘Askıda Çorba ‘ projesini de ekleyerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vereceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların iyi ve zor zamanlarında yanında yer aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine hassasiyetle ve özenle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleri kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerle Yeşilyurt’un adını bu alanda da ön plana çıkarmayı başardık. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu her zaman ön planda olan güzel kentimizin bu zenginliğini bizlerde yeni ve farklı projelerle gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerif-inden aldığımız büyük ilham ve güçle birlikte başarıyla yürüttüğümüz sosyal yardımlaşma hizmetlerimize ‘Askıda Çorba’ projemizi de ekledik. Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’ta hayata geçen bu proje aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz çorba hizmeti vereceğiz. Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM tarafından işletilen Gedik ve Barguzu Sosyal Tesislerimizin yanı sıra Yöresel Ürünler Çarşımız da ilk olarak başlattığımız bu yeni projemiz sayesinde hayırseverler tarafından bağışlanan çorbalar, talep eden ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ücretsiz bir şekilde verilecektir. İlk olarak üç ayrı tesisimizde hayata geçen bu projemize destek vermek isteyen işletmeler, lokantalar ve çorbacılarımıza yerleştireceğimiz dijital ekranlar sayesinde bu hizmetten yararlanmak isteyenlere daha hızlı bir şekilde ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta ki 120 fırında başarıyla devam eden ‘Emanet Ekmek’ projesiyle ayda yaklaşık 150 bine yakın ekmeğin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını hatırlatan Başkan Çınar, “ İlçemizin farklı noktalarında hizmet veren fırınlarımızın büyük destekleriyle başarıyla yürüttüğümüz ‘Emanet Ekmek’ projemize gösterilen yoğun ilginin ‘Askıda Çorba’ projemize de yansıyacağını ümit ediyoruz. Fırın sahiplerimizin ve hayırseverlerimizin sahiplenmesi neticesinde çok güzel sonuçlar aldığımız ‘Emanet Ekmek’ projemizde olduğu gibi ‘Askıda Çorba’ projemiz ile de bu sefer hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla aramızdaki gönül köprülerimizi daha sağlam hale getireceğiz. Tabii ki burada önemli olan bağış yapan ile bu yardımı alanının birbirini görmemesidir, kimin ne kadar yardım yaptığı da bilinmiyor. Belediye olarak sadece organizasyonu yapıp, yönlendirici görev üstleniyoruz. Malatya’da ilk kez Yeşilyurt’ta hayata geçen ‘Askıda Çorba’ projesiyle toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Şu anda sadece üç tesisimizde başlattığımız bu projemizi yaygınlaştırmak için gerekli hazırlıkları başlattık. İlerleyen süre zarfı içerisinde farklı işyerlerinde de bu hizmetleri vereceğiz, personellerimiz talep eden işyerlerine dijital ekranları yerleştirecekler. Hayırseverlerimizin katkılarıyla güzel ve verimli sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Davetimiz üzerine Yöresel Ürünler Çarşımıza gelen eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci’ye de projemiz hakkında bilgiler paylaştık. İlçemizde ki bu ve benzeri tüm projelerin başarıya ulaşmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Vekilimize şahsım ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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