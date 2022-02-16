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Yeşilyurt’ta aile söyleşisi

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Adil Akkoyunlu’un sunumuyla ‘Dedemin Dilinden Geçmişte Aile’ konulu söyleşi düzenlendi.

MALATYA 16.02.2022, 13:07
Yeşilyurt’ta aile söyleşisi

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Adil Akkoyunlu’un sunumuyla ‘Dedemin Dilinden Geçmişte Aile’ konulu söyleşi düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Oba Çadırında düzenlenen söyleşiye, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Eğitimci-Yazar Adil Akkoyunlu, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. ‘Dedemin Dilinden Geçmişte Aile’ konulu söyleşisinde deneyimlerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşıp, ailenin önemini anlatan Eğitimci-Yazar Adil Akkoyunlu, “ Sevginin, saygının, hoşgörünün, muhabbetin, dayanışmanın ve birlikteliğin olduğu tek yer ailedir. Aile, en güzel okuldur. Ailenin yıpratılması ve parçalanması çok büyük sorunları peşinden getirir. Cenab-ı Allah Kuran-ı Kerim’de istişare ve dayanışmayı emrediyor. İstişareye, sevgiye ve dayanışmaya en çok layık olanda aile fertleridir. Bir ailede mutlaka danışma olmalı, anlaşma olmalı, paylaşma olmalı, yardımlaşma olmalı, sevgi, şefkat ve merhamet olmalıdır. Çocuklarımız problemlerini ilk olarak ailesiyle paylaşmalı, çocuklarımıza ailelerinden daha yakın kimse yoktur, ailesinin desteğini almayan çocuk kaybeder. Çocuklarımız anne ve babalarıyla konuşmaktan ve dertleşmeden asla çekinmemelidir, ‘annem kızar, babam kızar’ kaygısına asla düşmemelidir. Ailesinden uzaklaşan bir çocuk kötü durumlara düşer, çocuklarımız yaşadıkları sorununun çözümünü ailesinde bulmalıdır. ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi de bilinçli bir nesil oluşturma çabalarına büyük bir katkı sağlamaktadır, emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesiyle ailenin korunması ve güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan ilçemizi modern ve konfor düzeyi yüksek fiziksel yatırımlarla baştan aşağıya imar ederken diğer taraftan gelecek nesillerimizi ihya edecek sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Çünkü şehri imar ederken gelecek nesilleri ihmal etme lüksüne asla sahip değiliz. Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığımızla ortaklaşa başlattığımız ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projemiz ile de bin yıllık bir geçmişe sahip olan kadim kültürümüzün temelini teşkil eden aile kavramının korunması ve güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Çocuklarımızın aile kültürünü tam manasıyla kavraması, öğrenmesi ve bu değerler ışında büyümesi için söyleşiler ve paneller düzenleyerek, bilinçli ve bilgili bir nesil oluşumuna destek sunuyoruz. ‘Dedemin Dilinden Geçmişte Aile’ konulu söyleşimizde uzun yıllardır edindiği tecrübeleri ve deneyimlerini bizimle paylaşan Adil Akkoyunlu hocamıza da teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Başkan Çınar, ‘güçlü aile güçlü toplum’ ilkesinden yola çıkarak ailelerin daha fazla güçlendirilmesine yönelik etkinliklere önem verdiklerini hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Aziz milletimizin tarihin her döneminde birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmesi, inançlarına ve kadim değerlerine sıkı sıkıya bağlı olmasının temelinde aile kültürü vardır. Bir milleti ayakta tutan yegâne güç; sağlam, güçlü ve köklü aile bir yapısıdır. Saygı, sevgi ve hoşgörünün en güzel şekilde işlendiği, merhametin ve paylaşmanın en üst seviyede olduğu aile kavramının korunması ve daha da güçlendirilmesi içinde bizlerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızın bilgili, bilinçli, sağlıklı ve güzel bir hayat yaşaması için ailelerimizi daha da güçlendirmeli ve yıpratılmasına izin vermemeliyiz. Dünya hızla gelişiyor, dijital teknoloji hayatımızı merkezinde, bilgiye erişim kolaylaştı, şehirler ve ilçeler hızla büyüyor, nüfus artıyor, bu süreçte bizi biz yapan en önemli faktör olan aile kavramını daha dinamik ve sağlıklı bir şekilde ayakta tutmalıyız. Çocuklarımızın mutlu ve güzel aile ortamlarında yaşamaları sosyal ve kişisel gelişimlerini olumlu seviyede etkilemektedir, ailelerimizi ne kadar güçlendirirsek hem iyi insan hem de iyi meslek sahibi, topluma ve millete yararlı çocuklarımızın sayısını el birliğiyle artırmış oluruz’’ diye konuştu.

Konuşmasının sonunda aile yapılarının güçlendirilmesi ve gençlere yönelik hizmetleri hakkında davetlilere bilgiler aktaran Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak ta aile kültürünün güçlendirilmesi için toplumda farkındalık oluşturacak çok önemli hizmetler üretiyoruz. Kentimizde nüfusu en fazla artan, en fazla talep gören bir ilçe olarak vatandaşlarımızın beklentilerine planlı ve doğru yatırımlarla karşılık veriyoruz. Sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal faaliyetlere çok büyük alan açıyoruz, kültürümüzü geliştirecek ve tanıtacak etkinliklere ağırlık veriyoruz. Aile kavramının güçlendirilmesi yönelik hizmetlerimizi planlı ve güzel bir şekilde yürütmek amacıyla kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla bu yıl ailelerimize ve kadınlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılında gençlere yönelik yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığımız başarı plaketiyle taçlandırmıştık. En güzel yatırım gençlere yapılan yatırımdır, eğitim merkezlerimiz ve spor tesislerimizin doluluk oranı bizleri mutlu ediyor, mücadele edince çabalayınca karşılığını alıyoruz. Kısa bir zamanda bünyemizdeki spor takımlarımızdaki lisanslı sporcu sayımızı 7 katına çıkartıp, bu alanda büyük bir başarı elde ettik. Gençlerimizin heyecanı, isteği ve arzusu bizleri daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor. Bizler, şehrimizin gelişmesi, gençlerimizin farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz, yatırımlar yapıyoruz, imkanlar sunuyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin güzel ve huzurlu bir ailede yetişmesi, eğitim ve spor hizmetlerinden en güzel şekilde faydalanıp kendilerini yetiştirmesi için hizmetlerimize devam edeceğiz. Bütün organizasyonlarımızın temel hedefi, gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır.”

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