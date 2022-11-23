Yeşilyurt’ta 235’nci park Yavuz Selim Mahallesine

Malatya’nın yeni yerleşim alanlarında ikamet eden vatandaşlara konforlu ve güzel alanlar sunmak için çalışan Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesinde atıl vaziyette olan toplam bin 300 metrekarelik alanı çocuk oyun grupları, spor aletleri, aydınlatmalar, oturma grupları ve yeşil alanlarıyla donatıp bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmak için dört koldan çalışıyor.

2022 yılı içerisinde Yeşilyurt’un dört bir tarafına yeni sosyal yaşam alanları kazandırıp, mevcut park alanlarının bakım ve onarımlarını yaparak vatandaşlara temiz, düzenli ve modern yaşam alanları sunan Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,Yavuz Selim Mahallesinde yapımı süren yeni park alanıyla birlikte ilçedeki park sayısını 235’e çıkarmaya hazırlanıyor. Yavuz Selim Mahallesinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin hayata geçmesine büyük bir özen gösterdiğin bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ile birlikte yeni park alanındaki çalışmaları inceledi. Yavuz Selim Mahallesinin güzel bir yaşam alanına kavuşacak olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz, bölgedeki sosyal yaşam alanlarının artırılması noktasında devam eden çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. Yeşilyurt İlçesindeki 235’ni park alanını Yavuz Selim Mahallesinde hizmete sunacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “İlçemizin dört bir tarafını yeni nesil park alanlarıyla donatıyoruz. Ferah, temiz ve düzenli yaşam alanlarımızı sayısını artırmak için başlattığımız hizmet seferberliğimiz çerçevesinde bu yılı da dolu dolu geçirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hem yeni park alanlarını hizmete sunarken diğer taraftan mevcut park ve yeşil alanlarımızın eksikliklerini gidererek mahallelerimizdeki yaşam seviyesini daha nitelikli hale getirdi.15 gün önce yapımına başladığımız Yavuz Selim Mahallemizdeki yeni park alanımızda çalışmalar ise hız kesmeden devam ediyor. Kentimizin hızla gelişen bölgelerinden Yavuz Selim mahallemizin böylesine güzel bir parka ihtiyacı vardı. Bizlerde mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle istişare ederek gerekli planlamaları yaptık. Atıl vaziyette olan bin 300 metrekarelik alanımızı ferah, düzenli ve konforlu hale getirmek için düğmeye bastık. Çocuk oyun grupları, aydınlatmalar, spor aletleri, yeşil alanlar ve oturma alanlarıyla birlikte burayı ferah ve güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Buradaki parkımızla birlikte ilçemizdeki park sayısını 235’e çıkarmış olacağız. Her yeni bir park kentimize yeni bir hava katıyor, farklı bir güzellik kazandırıyor” diye konuştu.

Yavuz Selim mahallesine yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğine dikkat çeken Çınar, “Önümüzdeki yıl itibariyle mahallemizin üst tarafında ki bölgelerde yeşil alan ve park çalışmalarına hız vereceğiz. Mahallemizin cami ve kuran kursu eksikliği vardı, hayırsever bir hemşehrilerimizle irtibata geçtik ve onunda destekleriyle cami ve kursumuzun inşaatına başlandı, yakın zamanda hizmete sunacağız. Cami ve Kuran Kursumuzun etrafını yeşil alanlar, aydınlatmalar ve çevre düzenlemesiyle birlikte bölgeye hitap edecek güzel bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Mahallemizin diğer eksikliklerini çözüme kavuşturmak için gerekli planlamaları yaptık. Yavuz Selim mahallemiz, yapılan ve yeni yapılacak hizmetlerle birlikte vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve temiz ortamlarda hayatını sürdürdüğü, yaşam standardı yüksek bir mahalle hüviyetine kavuşacaktır. Hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. 235’nci parkımız şimdiden Yeşilyurt’umuza ve Yavuz Selim Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. El birliğiyle, gönül gönüle çalışarak daha başarılı ve daha güzel hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de, devam eden park çalışmasından dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.