Yeşilyurt’ta 228’nci parkı Bostanbaşı mahallesine

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, parkta inceleme yaparak, ’’Bostanbaşı mahallemizde yapımına başladığımız Lavanta Parkımız ile ilçe genelindeki park sayımızı 228’e çıkartmış olacağız’’ dedi.

Yeşilyurt Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek ve vatandaşlara ferah ve güzel alanlar sunmak amacıyla hayata geçirdiği park projelerine bir yenisini daha ekliyor. Yeşilyurt’un en fazla tercih edilen bölgelerinin başında gelen Bostanbaşı mahallesinde toplam 10 dönüm alan üzerinde yapımına başlanan Lavanta Park ile Yeşilyurt İlçesindeki park sayısı 228’e yükselmiş olacak. Lavanta çiçekleriyle donatılacak olan park alanı iki ayrı etap halinde vatandaşların hizmetine sunulacak. İlk etapta lavanta bahçesi, fotoğraf çektirme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile oturma grupları yer alırken, ikinci etapta ise spor aletleri ve çocuk oyun grupları bulunacak. Park yatırımlarına örnek gösterilecek mimari yapıya ve tasarıma sahip olacak şekilde hizmete sunulacak Lavanta Parktaki imalat işlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, lavanta çiçekleriyle donatılacak olan Bostanbaşı mahallesindeki yeni sosyal yaşam alanının farklı ve dikkat çekici yapısıyla büyük ilgi göreceğini söyledi.

228’nci parkı Bostanbaşı mahallesinde hizmete sunacaklarını vurgulayan Çınar, ’’Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında park ve yeşillendirme hizmetlerine aralıksız devam ediyor.Yaz dönemini oldukça hareketli geçirip gerek mevcut parklarımızın revize edilmesi gerekse yeni park yapımlarını sürdüren ekiplerimiz, Bostanbaşı mahallesinde hizmete sunacağımız Lavanta Parkımızın alt ve üst yapım işlerine hız verdiler.10 dönüm alan üzerinde iki ayrı etap halinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız parkımızın ilk etabında lavanta bahçemiz, fotoğraf çektirme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile oturma alanları olacak. Lavanta bitkisinin gerek görüntüsü gerekse de kokusuyla birlikte buraya her yönüyle farklı ve dikkat çekici bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Lavanta çiçekleriyle donatacağımız 228’nci park alanımıza hemşehrilerimizin büyük ilgi göstereceklerine inanıyorum. Görsel zenginliğinin yanı sıra tasarımı ve mekanlarıyla bölgemizin yaşam seviyesine yakışacak çok güzel bir parkı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimiz buraya gelerek lavanta kokusu altında güzel ve hoş bir zaman geçirecekler, gençlerimiz ve çocuklarımız ise güvenli alanlarda sportif aktivitelerini yapacak. Lavanta Parkımız Yeşilyurt’umuza, Bostanbaşı mahallemize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.