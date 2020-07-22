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Yeşilyurt’ta 15 ayda 26 bin 589 metrekare alan yeşillendirildi

YEŞİLYURT’TA PARKLARA ÖNEM

MALATYA 22.07.2020, 17:05
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Yeşilyurt’ta 15 ayda 26 bin 589 metrekare alan yeşillendirildi

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “15 ayda 12 park hizmete sunup, 36 bin 589 metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırdık” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada Yeşilyurt’un yeşil dokusunu güçlendirip farklı ve ayrıcalık yaşam koşullarını yaygınlaştıracak ‘insan odaklı’ projelere ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, gelecek nesillere güzel eserler bırakmak amacıyla "Mutlu İnsanların Şehri: Yeşilyurt" sloganına yakışır hizmetlere devam ettiklerini kaydetti. Çok amaçlı sosyal yaşam alanları, peyzaj yenileme, fidan dikimi, parkların düzenlenmesi ve yenileme çalışmalarıyla Yeşilyurt’ta ki yaşam şartlarının kalitesini artırdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Kentler ve ilçeler yansıttıkları farklı güzellikleriyle vatandaşlarına rahat ve kaliteli yaşamlar sunarken diğer yandan yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerini en güzel ortamlarda ve en iyi şekilde ağırlamalıdır. Yeşilyurt’umuzun sosyal dokusuna yeni değerler katacak, daha ferah, daha mutlu ve daha yeşil bir ilçe hüviyetine ulaşmamıza vesile olacak park, yeşillendirme ve fidan dikimi hizmetlerimize geride bıraktığımız 15 aylık süreçte ayrı bir önem verdik. Mimari tasarımları, yeşil alanları, 7’den 70’e tüm hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatıları, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarına sahip park alanlarımız, kentimizin görselliğine farklı bir hava katmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerindeki Millet Bahçesi projesini, doğal güzellikleriyle kendisine hayran bıraktıran bir atmosfere sahip Beylerderesi’nde hizmete sunacağız, ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. ‘Millet Bahçesi’ projemizin yanı sıra Kadim Çırmıhtımıza tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesinde 37 dönüm üzerinde inşasına başladığımız ‘Macera Parkı ve Sosyal Tesis’ projemizle, mahalle aralarında atıl ve kullanılmayan alanlara kazandırdığımız parklarımızla alternatif sosyal yaşam alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Hemşerilerimizi daha fazla yeşil alanlarla buluşturmak için tüm mahallerimiz de devam eden peyzaj çalışmaları, fidan dikimi, çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarımızla hem ilçemizin tanıtımına hem de kent estetiğine yeni değerler kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ projesine 1.111 adet fidan dikimiyle destek verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, estetik dokunuşlarla daha modern bir görüntüye kavuşmasını hedeflediğimiz Yeşilyurt’umuzun yaşam şartlarını daha iyi bir düzeye ulaştırmak amacıyla yoğun bir mesai yapmaktadır. Doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle önemli bir turizm kenti olan ilçemize yeni bir yüz kazandıran yeşillendirme hizmetlerimizle bu alanda da ciddi bir farkındalık oluşturmaktayız.15 ay içerisinde revize edilen park alanlarımızla birlikte toplamda 12 adet yeni parkımızı hizmete sunduk. Parklarımıza 263 adet oturma bankı, 290 adet çöp kovası, 23 adet piknik masası,49 adet kamelya yerleştirdik. Çocuklarımızın parklarda huzur ve güven içerisinde oynamaları adına 2 bin 698 metre kauçuk zemin ile bin 433 metrekare tartan zemin döşemesi yaptık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla hizmete giren parklar sayesinde 36 bin 589 metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırırken, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ise 4.21 metrekareye çıkarttıklarına dikkat çeken Başkan Çınar, “Toplamda 330 bin dönüm olan mevcut yeşil alanlarımızda ağaç dikim çalışmaları, ağaç budama ve bitki bakım çalışmaları, çim biçme, otomatik sulama, arazöz ile sulama çalışmaları, mevsimlik çiçek dikimi ve bakım çalışmaları, kent mobilyası montajı ve tamiratı, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri montaj ve tamiratı, yeşil alan gübreleme çalışmaları ve yeşil alan tesisi çalışmaları, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi ile oyun gruplarının dezenfekte edilmesi ve bakımları belli periyotlar halinde yapılmaktadır. Bazı parklarımızın içerisinde geçen sulama kanallarının temizliği de aynı şekilde yapılıp, hemşerilerimizin temiz ve güzel ortamlarda vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri ve spor yapabilecekleri yeni sosyal yaşam alanlarımızın hizmetine sunulması başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımız tarafından da beğeniyle karşılanması bizi mutlu etmektedir. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışıyoruz. Hizmete sunduğumuz 12 adet park alanımıza 17 adet çocuk oyun grubu ile 67 adet spor aleti yerleştirdik. Önümüzdeki süreçte yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak halkımızın huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Yeşilyurt’u hep birlikte inşa edeceğiz “dedi.

“Mevsimlik çiçekle ilçemiz rengarenk”

Mevsimlik çiçeklerle Yeşilyurt’u her geçen gün biraz daha fazla yeşillendirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’un tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, peyzaj düzenlemeleri kapsamında, cadde, sokak, kavşak, orta refüj ve parklara diktikleri mevsimlik çiçeklerle ilçemize farklı bir görünüm kazandırıyor. Toplam 25 dönümlük alan üzerinde hizmet veren Tepeköy’deki Fidanlık Alanımızda iklim şartlarına uygun bitki türlerini muhafaza ediyoruz. Uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda fidanların yetiştirilmesi, bakımı ve saksılama işlemleri titizlikle yapılmaktadır. Fidanlarımızın kurumasına engel olmak adına gerekli tedbirleri alarak artezyen kuyusu açtık. Fidanlık alanımızda güzel ve kaliteli şartlarda muhafaza ettiğimiz bitki türlerini belli aralıkla parklara, refüjlere, kavşaklara ve uygun noktalara ekimini yaparak ilçemizin görselliğine yeni güzelliklerine katıyoruz. 15 aylık süre zarfı içerisinde alanında deneyimli personellerimiz tarafından yapılan çalışmalarda; 3 bin 64 adet ağaç, 7 bin 187 adet çalı, 25 bin adet mevsimlik çiçek, 2.197 adet gül ile 36 bin 589 metrekare çim tohumunu başta parklarımız olmak üzere farklı noktalara ekimini yaparak, Yeşilyurt’umuzun sosyal yaşamına farklı bir canlılık kazandırdık. Bu arada Cumhuriyet Örnekköy mahallesinde kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda üretimini yaptığımız rulo çimlerimiz ise yeşil alanlarımızda değerlendireceğiz. Malatya’nın adeta akciğeri olan ilçemizin yeşil alanlarının korunması ve daha fazla yeşillenmesini sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek adına bundan sonrada aynı ciddiyet ve kararlılıkla hizmetlerimize devam edeceğiz. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Yeşilyurt ile daha yaşanabilir mahalleler oluşturmak adına tüm gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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