Yeşilyurt Kırlangıç’a konforlu yol

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kırlangıç mahallesinin ulaşım ağını konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşraf Doğan ile birlikte Kırlangıç mahallesinde gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan Kırlangıç Mahallesindeki yol açma, yol yenileme ve sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Kırlangıç Mahallesi Muhtarı Turgay Çelik, mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşraf Doğan, “İlk defa hizmetlere yönelik üst seviyede bir yöneticiyi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şuna kanaat getirdik ki, artık ihmal edilmeyeceğiz, artık bizde layık olduğumuz hizmetlere kavuşacağız. Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. 1.Dünya Savaşında 85 şehit veren bir mahalle burası, gerekirse bu sayı bugünde artabilir, değişen bir şey yoktur. Hizmetlerin devamını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Kırlangıç mahallesinin ulaşım ağını konforlu hale getirdiklerini ifade ederek, “Cem Vakfı Başkanımız Eşref Dedemiz ve Muhtarımızla birlikte mahallemizdeki yatırımları inceledik. İlçemizin en güzel mahallelerinden olan Kırlangıç havası, suyu ve tarımsal alanlarıyla çok zengin bir potansiyele sahiptir. Mahallemizi organik tarımda ön plana çıkarmak ve organik ürün yetiştirilmesini daha fazla teşvik etmek amacıyla alt yapı ve eğitim hizmetleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Cumhuriyet Örnekköy’de hizmete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamız gibi buradaki tarımsal yatırımlarımızla birlikte bölgemizin organik tarımdaki o güçlü yanını gözler önüne sermeyi hedefliyoruz. Tarımın rahat ve kolay yapılabilmesi içinde yol ağının sorunsuz, sağlıklı ve güvenli olması gerekiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz planlamaya alınan 3.5 km’lik yolu sathi kaplamayla modern ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akıcı, güvenli ve nitelikli yollarla birlikte bu güzel mahallemizin yaşam seviyesini hep birlikte daha iyi bir seviyeye çıkartacağız” dedi.

Kırlangıç mahallesini inanç turizminde de öne çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen Çınar, “Hüseyin Doğan Dede’nin evi ve türbesinin de yer aldığı mahallemizin manevi havasının da yüksek olması dolayısıyla ziyaretçi sayısı da yüksek oluyor. Bu güzel bölgemizi inanç turizminde de öne çıkarmamız lazım, bizlerde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Dedelerimizle ve kanaat önderlerimizle bu konuyu tüm boyutlarıyla ele alıp gerekli adımları atmalıyız. Bununla birlikte Kırlangıç mahallemizin eski yerleşim yerinde 1.Dünya Savaşı için cepheye giden 90 askerden 85’i şehit düşüyor. Ülkemizin özgürlüğü ve istiklali için canından vazgeçen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Mahallemizin eski yerleşim yeriyle ilgili talepleri yerine getirmek içinde gerekli olan çalışmalarımızı başlatacağız. Yeşilyurt’umuzun her noktası bizim için değerli ve özeldir. Yeşilyurt’a en güzel hizmetleri getirmek içinde çok çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz, hangi yönümüzü daha fazla geliştirmemiz gerekiyorsa o yönde ki hizmetlere ağırlık veriyoruz. Malatya hepimizin mantığıyla hareket ederek tüm yaşam alanlarımızı geliştirmek ve kalkındırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Mahallemizle ilgili imar, taş ocakları ve yollarla ilgili sorunlar vardı, iletilen tüm talepleri çözüme kavuşturmak içinde elimizden geleni yapıyoruz, gerekli adımları atıyoruz. Yeşilyurt bir bütündür, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta yaşayan tüm hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru bizim için önemlidir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla hareket ederek her türlü hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.