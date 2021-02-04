Yeşilyurt ilçesi nüfusu ile 23 kenti geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre 12 bin 293 kişi artarak 331 bin 911’e ulaşan Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt, 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa ulaştı.

2020 yılında 319 bin 618 nüfusu olan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, TUİK’ tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre 331 bin 911’e yükseldi. İlçede nüfusun 164 bin 827’i erkek, 167 bin 84’ünün ise kadın olduğu açıklanırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un nüfus bakımından 23 kentten daha kalabalık olmasının sorumluluklarını bir kat daha artırdığını ifade etti.

Nüfus artışıyla beraber genel bütçeden daha fazla pay alacak olmalarının da Yeşilyurt’un geleceğine daha fazla yatırım yapmalarını sağlayacağını dile getiren Çınar, ilçenin nüfusunun 12 bin 293’lük artış göstermesinin olumlu bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti.

Yeşilyurt’un son yıllardaki büyük dönüşümünü nüfus artışıyla birlikte daha farklı bir boyuta taşıyacaklarını dile getiren Başkan Çınar, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları itibariyle nüfusumuzun 319 bin 618’den 331 bin 911’e yükselmesinden memnuniyet duymaktayız. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar neticesinde oluşan nüfus artışı Yeşilyurt’umuzun her geçen daha fazla tercih edildiğinin açık bir göstergesidir. Nüfus artışıyla birlikte genel bütçeden alacağımız kaynakta doğal olarak artmış olacaktır. 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olmak, bizleri daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye, daha fazla yatırım yapmaya teşvik edecektir. Fiziksel yatırımlardan tarihi eserlerin korunmasına, kentsel dönüşümden sosyal sorumluluk projelerine, sağlıktan çevreye, kültürden sanata, eğitimden spora, çevreden tarımsal yatırımlara kadar her alanda ortaya koyduğumuz vizyonel bakış açımızı açıklanan nüfusla birlikte daha ileriye götürmenin planlarını yapacağız. Son dönemlerdeki yatırımlarla bölgesinde ve ülke çapında artık yakından tanınan İlçelerin başında gelen Yeşilyurt’un hem mevcut yapısını güzelleştirmek hem de bugünden geleceğe güzel eserler emanet etmek hedeflerimizi, yeni yatırımlarla taçlandıracağız” dedi.