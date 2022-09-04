Yeşilyurt Gedik’e sıcak asfalt

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hizmetleri incelerken, Yeşilyurt’un en fazla tercih edilen mahallelerinden olan Gedik Mahallesinin yaşam seviyesini artıran yatırımlara devam ettiklerini, mahalle aralarındaki yolları sıcak asfalt serimiyle konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gedik mahallesinin ara sokaklarında sürdürülen yol yenileme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını inceledi. Burada açıklama yapan Çınar, “İlçemizin gelişen mahallelerinden olan Gedik mahallemizin sosyal dokusunu koruyarak daha cazip hale gelmesi için alt ve üst yapı yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz. Mahallemizin son yıllarda çok fazla tercih edilmesinden dolayı ortaya çıkan talepleri belirli bir program halinde yerine getiriyoruz. Alt yapıyla ilgili sıkıntıları ilgili kurumlarla temasa geçerek çözüme kavuşturduk. Alt yapısı tamamlanan mahalle aralarındaki yollarımızı tam kaplamalı sıcak asfalt ile konforlu bir hale getirip, bölgemizin yaşam seviyesini artırdık. Yaklaşık bir kilometrelik sıcak asfalt kaplaması yaptığımız Gedik mahallemizin mevcut yapısını koruyarak burada yaşayan hemşehrilerimizi sağlıklı, temiz ve güvenli yollarla buluşturduk. Yatırımlarımızla her geçen gün güzelleşen ve değeri artan Gedik mahallemizi bu ve benzeri hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Mahallemizdeki yolların düzenlenmesinde ve temiz bir görüntüye ulaşmasında büyük emek sarf eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de, yol yenileme çalışmalarından dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.