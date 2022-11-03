Çocukları kitaplarla ve yazarlarla buluşturmak amacıyla Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali dolu dolu geçiyor. 29 Ekim’de başlayıp 6 Kasım’da sona erecek olan Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali’nde yazarlar da kitaplarını imzalıyor.

Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivaline katılan sunucu, şair ve yazar Serdar Tuncer, ‘Derdi Derman Eyledik’ söyleşisinde sevenleriyle buluştu.

30’dan fazla yayınevi ile çok sayıda yazarın katıldığı, tiyatro gösterilerinin yanı sıra animasyon etkinliklerini içerisine alan ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivalinde düzenlenen ‘Serdar Tuncer İle Derdi Dermen Eyledik’ söyleşi etkinliği yoğun ilgi altında gerçekleştirildi.

Malatya Park AVM otopark alanında düzenlenen söyleşide sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan sunucu, şair ve yazar Serdar Tuncer, seslendirdiği şiirler ve kendine has sohbetiyle beğeni kazandı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Abdurrahim Karakoç’tan Necip Fazıl Kısakürek’e, Sezai Karakoç’tan Cemal Safi’ye kadar çok sayıda yazarın şiirlerini seslendiren Serdar Tuncer, kendisini sevenleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Televizyonların sevilen isimlerinden, şair ve yazar Serdar Tuncer’i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivalimizde önemli bir ismi misafir etmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız. Çocuklarımızın büyük bir ilgisi ve katılımı altında devam eden festivalimizde gerek şiirleri gerekse de sohbetleriyle gittiği yerde büyük bir sevgi ve muhabbetle ağırlanan Serdar Tuncer’i Malatya’lı sevenleriyle buluşturduk. Malatya’nın misafirperverliğini değerli konuğumuza bir kez daha yansıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Doyumsuz sohbeti ve şiirleriyle sevenlerine güzel bir akşam yaşatan Serdar Tuncer ile ekibine ise ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Serdar Tuncer söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı.