Yeşilyurt Cevatpaşa’da alternatif yollar açılıyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alternatif yol açılması çalışmalarını inceleyip, “İlçemizin yeni gelişen bölgelerinden olup araç ve yaya trafiğinin her geçen gün yoğunlaştığı Cevatpaşa mahallemizin ulaşım ağını, yeni açtığımız alternatif yol güzergahlarıyla birlikte konforlu hale getiriyoruz” dedi. Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir trafik akışının olduğu Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminalinin de (MAŞTİ) içinde bulunduğu, son yıllarda gerek konutlaşma gerekse de yeni açılan işyerleriyle birlikte cazibesi artan Cevatpaşa mahallesinde alternatif yol güzergahları oluşturup, araç ve yaya trafiğini akıcı hale getiriyor.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’nin dört bir tarafına yolcu taşıyan Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş ve çıkışlardaki yoğunluğu azaltmanın yanı sıra bölgeye daha fazla yatırımın gelmesini teşvik etmek adına kendi bölgelerinde alternatif yol güzergahları oluşturduklarını söyledi.

Ankara yolu ile de bağlantısı bulunan Cevatpaşa mahallesini kullanan araç sürücülerinin rahat ve güvenli yollarda yolculuk etmesi için bölgede yol yenileme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Çınar,“Son yıllardaki yatırımlarla birlikte hızla gelişen ve tercih edilen mahallelerimizden olan Cevatpaşa’daki bu hızlı değişim sonrasında bizlerde bu bölgemizde ki yaşam kalitesini artırmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ankara yolu ile bağlantısının bulunmasının yanı sıra Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diş Hastanesi ve TCDD ile bağlantı yolu üzerinde bulunması nedeniyle yoğun bir trafik akışının yaşandığı bu bölgemizde yaklaşık 2,5 kilometrelik yol açma çalışmaları devam ediyor. Yeni açılan yollarla birlikte sürücülerin çok fazla tercih ettikleri buradaki yol güzergâhına bağlantıyı sağlayan ara bağlantı akslarını teker teker açarak, araç trafiğini ciddi seviyede rahatlatmış olacağız. Konutlaşmanın arttığı, yatırımcıların son yıllarda çok fazla tercih ettiği bu bölgemizdeki yolların açılmasıyla birlikte yeni yatırımlarında önünü açmış olacağız. Konforlu, nezih ve modern yollarla donatacağımız bu bölgemizin yaşam standartını da artırıp, daha fazla tercih edilmesini sağlayacağız. Tüm mahallelerimiz gibi Cevatpaşa mahallemizin de planlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için bu tür yatırımlara çok büyük önem veriyoruz. Şu anda açtığımız bu yolumuzun Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminaliyle de bağlantılı olması bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin dört bir tarafına yolcu taşıyan otobüs terminalimize geliş ve gidişleri de yeni açtığımız yollarla birlikte daha akıcı hale getirmiş olacağız. İlçemizin dört bir tarafında çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize yaptıkları bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, ellerine ve emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.