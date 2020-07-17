Yeşilyurt Belediyespor’dan savunmaya takviye
TFF 3.LİG TAKIMLARINDAN MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR, DIŞ TRANSFER ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ETİMESGUT BELEDİYESPOR’DA FORMA GİYEN DEFANS OYUNCUSU ERÇİN ILGAZ’I RENKLERİNE BAĞLADI.
TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Etimesgut Belediyespor’da forma giyen defans oyuncusu Erçin Ilgaz’ı renklerine bağladı.
Alt liglerde sezonların oynanamayacağının açıklanmasının ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyespor, savunmasına önemli bir isim ile takviye yaptı.
Turuncu yeşilliler dış transferde dördüncü transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Malatya ekibi Etimesgut Belediyespor’da forma giyen başarılı defans oyuncusu Erçin Ilgaz ile anlaşmaya vardı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Takımımız dış transferde Etimesgut Belediyespor’da forma giyen başarılı defans oyuncusu Erçin Ilgaz ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun.” İfadelerine yer verildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:41
|Yatsı
|22:25