Yeşilyurt Belediyespor’da kamp değerlendirmesi
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR’DA YENİ SEZON KAMP ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİREN KULÜBÜN SPORTİF DİREKTÖRÜ İBRAHİM CİVAN, “1.ETAP KAMPIMIZ OLAN KIZILCAHAMAM KAMPIMIZ 28 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ SONA ERDİ. OLDUKÇA VERİMLİ BİR KAMP SÜRECİ GEÇİRDİK. ARAMIZA KATILAN ARKADAŞLARIMIZIN DA BU KAMP SÜRESİNCE UYUM VE FİZİKSEL EKSİLİK GİBİ AŞAMALARDA YOL KAT ETTİKLERİNİ GÖRDÜK” DEDİ.
TFF 3.lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Sportif Direktör İbrahim Civan Kızılcahamam kampını değerlendirdi.
Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon kamp çalışmalarını değerlendiren kulübün sportif direktörü İbrahim Civan, “1.etap kampımız olan Kızılcahamam kampımız 28 Ağustos Cuma günü sona erdi. Oldukça verimli bir kamp süreci geçirdik. Aramıza katılan arkadaşlarımızın da bu kamp süresince uyum ve fiziksel eksilik gibi aşamalarda yol kat ettiklerini gördük” dedi.
Verimli bir kamp sürecini geride bıraktıklarını belirten Civan, “Ankara Kızılcahamam kampımızı tamamlamış bulunmaktayız. Kampımız 16 Ağustos’ta başladı. Teknik Direktörümüz Alaattin Gülerce yönetiminde verimli bir çalışma ortamı bulduk. Bu yıl yenilenen yönetimimizle yeni bir oluşum içerisine girdik ve şuana kadar 15 transfer gerçekleştirdik. Teknik heyetimizin belirlemiş olduğu rapor doğrultusunda transfer komitemiz çalışıyor. 1.etap kampımız olan Kızılcahamam kampımızı 28 Ağustos Cuma günü noktaladık” diye konuştu.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25