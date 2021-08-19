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Yeşilyurt Belediyespor’da 11 transfer birden

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 11 futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

MALATYA 19.08.2021, 11:23
Yeşilyurt Belediyespor’da 11 transfer birden

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 11 futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da ligin başlamasına sayılı günler kala transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz gün 11 futbolcuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Lig’in ilk maçına 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Düzcespor’un karşısında çıkacak olan Doğu Anadolu ekibi, Nevşehir’de Lig hazırlıklarını sürdürüyor.

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